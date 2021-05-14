Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri nedeniyle tüm çalışanları aşılanan ve maske-mesafe ve temizlik standartları üst seviyede belirlenen Bodrum Loft'ta, sosyal izolasyona imkan veren bağımsız ve mutfakları da içerisinde yer alan otel villaları, kısa ve sezonluk kiralama seçenekleri ile sunuluyor.