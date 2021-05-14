Bodrum Loft'tan yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede yer alan ve açıldığı geçen yıldan bu yana Bodrum'un vazgeçilmezleri arasına giren Bodrum Loft, Avrupa'nın en yeni 25 oteli arasındaki yerini aldı.
The Telegraph'ın "Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli" listesinde İtalya, İspanya, Fransa otelleri başı çekerken, Türkiye'den sadece Bodrum Loft yer aldı.
The Telegraph'ın yazısında, "Yamaç üzerinde geleneksel bir Ege balıkçı köyü gibi konumlandırılmış Bodrum Loft'ta dış mekan yaşam alanları deniz meltemlerinin içeri girmesine izin veriyor. Öte yandan, binaların yapım malzemesi manzarayla uyumlu bir şekilde rüstik bir incelikle kullanılmış. Tamamı villalardan oluşan Bodrum Loft, bu mayıs Türkiye kıyısından önemli bir sıçrama yapacak." ifadeleri kullanıldı.
Akfen İnşaat'ın yaptığı, Tabanlıoğlu Mimarlık'ın projelendirdiği ve Akfen Turizm'in işlettiği Bodrum Loft'ta 2021 yaz sezonu mayıs ayı ile birlikte açılıyor. Bodrum Loft, yeni sezonda tatilcileri yeni sürprizlerle ağırlayacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri nedeniyle tüm çalışanları aşılanan ve maske-mesafe ve temizlik standartları üst seviyede belirlenen Bodrum Loft'ta, sosyal izolasyona imkan veren bağımsız ve mutfakları da içerisinde yer alan otel villaları, kısa ve sezonluk kiralama seçenekleri ile sunuluyor.
Şef Yılmaz Öztürk'ün Ege ve Akdeniz mutfağında yerel tatları doğal ürünlerle buluşturduğu ve geçen yıl büyük ilgi gören Loftelia Restaurant'ta atıştırmalık ve paylaşımlı başlangıçlara, açık ateş ve taş fırından et, makarna ve tatlı lezzetleri eşlik edecek.
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