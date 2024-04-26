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Miktar hesabı mı kalori hesabı mı?

Sizin için besin karşılaştırmalarını bir araya getirdik. İşte aynı kaloriye sahip birbirine zıt yiyecekler!İşte aynı kaloriye sahip birbirine zıt yiyecekler!

Giriş: 11.09.2019 - 16:12 Güncelleme: 11.09.2019 - 16:12
Habertürk
Haberler Gastro Keşfet Aynı kaloriye sahip birbirine zıt yiyecekler!
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Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için beslenme alışkanlıkları çok önemlidir. Hafif, düşük kalorili, az şekerli ve düşük karbonhidratlı besinler yemek sağlıklı olmayı sağlar. Bu açıdan tükettiğiniz besinlerin kalori ve içindeki maddelere dikkat etmelisiniz. Sizin için besin karşılaştırmalarını bir araya getirdik. İşte aynı kaloriye sahip birbirine zıt yiyecekler!

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İşte sağlıklı, iyi dengelenmiş bir yemeği nasıl hazırlayacağınızı öğrenmek için kolay bir kılavuz! Birkaç adım izleyerek vücudunuzun ihtiyacı olan tüm makro besin maddeleri ile sağlıklı oranlarda leziz bir öğüne sahip olabilirsiniz.

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Sos ilaveli makarna: Herkesin vazgeçilmezleri arasındadır ancak içindeki besin değerleri açısından yüksek kaloriye sebep olmaktadır. Makarna tüketileceği zaman hafif ve az kalorili soslar kullanmak bu açıdan önemlidir.

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Avokado: Besleyici olması açısından vücuda büyük fayda sağlar. İşlenmiş gıdalara göre daha besleyici olmasının yanı sıra çok düşük kalorili olduğundan tüketimi en doğru besinlerden biridir.

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Yarısı küçük bir avokadonun sadece 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı kadar aynı kaloriye sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, yağ içeriğinin oldukça benzer olduğunu, ancak bunların lif içeriği ve ağırlığının büyük ölçüde değiştiğini görebilirsiniz.

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Bitter çikolata: Sütlü çikolataya göre daha fazla kaloriye sahip olup olmadığı henüz bilinmese de bitter çikolatanın genellikle daha sağlıklı olduğu düşünülür. Sütlü çikolatadan daha az şeker, lif ve demir içerdiğinden daha besleyici olduğu bilinmektedir.

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Beyaz patates: Beyaz patates gibi kalorisi yüksek yiyeceklerden kaçınmamızın nedeni; içerisinde bulundurduğu şeker ve karbonhidratın fazla olmasıdır.

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Badem ve şekerleme: İki besin de aynı miktarda kaloriye denk gelir. Bu iki besin atıştırmalık olarak kullanılabilir fakat sağlık açısından daha önemli ve içinde bol miktarda vitamin bulundurduğu için badem tüketmek daha yararlıdır.

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Sağlıklı bir gün geçirmek istiyorsanız öğünlerde tüketebileceğiniz bu besinler size yardımcı olabilir.

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Kuruyemiş: Bir porsiyon kuruyemiş yedikten sonra tatmin olmadığınızı hissettiğinizde bunun gibi yiyecekleri ölçmek için bir gıda ölçeği kullanabilirsiniz. Bunu kullanmak ne yediğinizi bilmenize yardımcı olur. Beslenme durumunuzun farkında olun, kalorilere özen gösterin. Bu işlem zaman alsa da aradaki farkı göreceksiniz!

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Meyve: Her birinde 150 gram yoğurt ve meyve bulunan bu iki kasenin farkı 300 kaloridir. Bunun sebebi ise sağ kasedeki besinlerin içeriğindeki kalori miktarının daha yüksek olmasıdır. Hedefiniz yağ kaybıysa yemeğinizi hazırlarken tüketeceğiniz besinlerin kalorisine daha dikkat etmelisiniz.

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Muzlar: İçinde az miktarda protein ve karbonhidrattan oluşur. Muzu protein açısından yüksek olan çeşitli besinlerle farklı lezzetler meydana getirerek içindeki protein miktarını artırabilirsiniz.

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Besinlerden az miktarda tüketmeniz sağlık açısından çok önemlidir. Belli bir miktardan sonra tüketmeye devam edeceğiniz her besin daha fazla kaloriye dönüşmeye sebep olur.

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Karpuz: 330 gram karpuzun kalori olarak 1 bar çikolataya denk geldiği görülür. Karpuz içinde bol miktarda A ve C vitamini bulundurduğu için daha sağlıklıdır.

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Bisküvi & Üzüm: 2 adet bisküvi ve 200 gram üzüm aynı kaloriye denk gelmektedir. Bisküvi yerine üzüm tüketimi daha sağlıklı olmaktadır. Üstelik üzüm içinde hiç yağ bulundurmuyor!

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İşte 6 anahtar gıdanın porsiyon boyutlarını doğru ayarlayabilmek için önerilen bir kılavuz!

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