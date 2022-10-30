Ayvalık 17. Uluslararası Zeytin Hasat Festivaline hazırlanıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 17. düzenlenecek olan Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali Programı, ATO Konferans Salonu’nda düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
Bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Duyusal Analiz Laboratuarı (ATOLAB) ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından organize edilecek olan hasat festivali öncesi düzenlenen toplantıya basın mensuplarının katılımı yoğun oldu.
Toplantıda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ATO Başkanı Ali Uçar, ATO Meclis Başkanı Suat Akın, ATOLAB Başkanı Cafer Çaylan, Ayvalık Ziraat Odası Genel Sekreteri Murat Davranlı ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri Zuhal Yıldız ve ATO Meclis Başkan Yardımcısı Sedat Aktaş basın mensuplarının karşısına geçti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 3-6 Kasım tarihleri arasında 17’ncisinin düzenleneceği Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nin ilçeye bolluk ve bereket getirmesini diledi.
Ayvalık ve yöresinde zeytin hasadının başladığını ve belediyenin beş bin zeytin ağacından ürün toplamaya başladıklarını kaydeden Ergin, "Ayvalık zeytinyağıyla tanışan damaklar bir daha bu lezzetten vazgeçemiyor. Ayvalık’ta işlenen tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 80’i zeytinliklerden oluşuyor 4 bin 500 aile zeytinlik sahibi. Bu hemşehrilemiz geçimlerini, aile bütçelerine katkılarını zeytincilik sektöründen sağlıyor. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu.” dedi.
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar da, çok kısa bir sure önce gerçekleşen seçimlerin ardından ATO’nun yeni yönetimini oluşturduklarını hatırlatarak, “Bu kısa süre içinde 3-6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan etkinlikler için yoğun çalışma ve çaba içinde bulunmaktayız. Amacımız hasat günleri ile birlikte Ayvalık zeytin zeytinyağının, markalarımızın, coğrafi işaretimizin, doğal değerlerimizin tanıtımını yapmak. Ayvalık zeytinyağının dünyaca bilinen ününü korumak ve bu ünü Ayvalık gastronomisi, gastro turizmini geliştirmek. Ayvalık turizm sezonunu uzatmak amacı ile turizm sektörümüze aktarmak, birbirinden ayrılmaz bu iki sektörü daha güçlü bağlar ile birbirine bağlamaktır.” dedi.
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