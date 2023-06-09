Ayvalık UNESCO'ya sağlam adımlarla ilerliyor

UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi tarafından Cunda'daki Bekir Coşkun Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen odak toplantısına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanısıra Bergama'nın önceki dönem belediye başkanı Mehmet Gönenç ile alanında uzman olan akademisyenler, emekli ve çalışan kamu görevlileri, zeytin ve zeytinyağı üreticileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Birimi çalışanları katıldı.

Toplantı Ayvalık Alan Başkanlığı'ndan Miras Yönetim Uzmanı Öğr. Gör. Yaşagül Ekinci'nin sunumuyla başladı.

Kentin mevcut sorunları, çözüm önerileri, kültür-sanat alanında faaliyetler, korumacılık, zeytinliklerdeki tarımsal üretim dışı faaliyetler gibi kentin merkezinde ve kırsalında yaşanan sorunlar ile çözümlerinin konuşulduğu toplantıda katılımcılar kendilerine ayrılan süreler içinde uzman oldukları konularda görüşlerini bildirdi.

Toplantıda konuşan ve katılımcılara paylaşımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Mesut Ergin; "Bu katkılarınızla beraber UNESCO’nun kalıcı listesinde yer alacağımız günleri çok yakında göreceğiz" dedi.

Alan Yönetimi Planı için kurulacak danışma kurullarından önce gerçekleştirilen toplantıda, genel sorunlar görüşüldü ve neticesinde hazırlanacak bir rapor ile katılımcılara geri dönüş yapılarak, diğer paydaş toplantıları için çalışma konuları belirlendi.

KATILIMCILAR

Toplantıya katılan Bergama’nın önceki dönem belediye başkanı Mehmet Gönenç, UNESCO Dünya Mirası sürecini deneyimlemiş kent olan Bergama’nın bu sürecini idareci gözüyle anlattı. Ayvalık süreci ve kent içindeki endüstri mirasının değerlendirilmesi bakımından fikirlerini dile getirdi.

UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği de yapan Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ise, 2000 yılından sonra listeye daha dengeli miras alanlarını yazdırmak isteyen UNESCO kurumunun bu yaklaşımına göre Dünya Miras Listesi’ne girmeye çalışan Ayvalık için 'endüstriyel miras' kavramının belirlemesinin avantajlarını anlattı.

Şair, yazar, akademisyen Serhan Ada ise, endüstriyel miras kavramı üzerinden UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmeye çalışan Ayvalık’ın özellikle sanat ve zanaat ilişkileri üzerinden değerlendirmesini yaptı. Ayrıca endüstriyel mirasa sahip bir kentte sanat/zanaat açısından ne tür dönüşümler veya değişimler planlanması gerektiğini anlattı.

B.A.Ü Coğrafya Bölümü öğretim görevlisi Abdullah Soykan ise, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmeye çalışan Ayvalık’ın da içinde yer aldığı İda Madra Jeoparkı süreciyle ilgili bilgi verdi.

İktisatçı, Yazar, Akademisyen Prof. Dr. Kenan Mortan'da Ayvalık'ın UNESCO sürecini değerlendirdi.

Toplantıda katılan Defne Koryürek (Mutluköy Konukevi), Halil Sucu (Özgün Zeytincilik) ve Mustafa Kürşat'ta (Kürşat Zeytincilik) Ayvalık'ın UNESCO sürecini deneyimledikleri tecrübeler ışığında değerlendirerek, görüşlerini bildirdiler.

Yapılan toplantıda, Ayvalık Alan Başkanlığı Ekibinden; Miras Yönetim Uzmanı Öğr. Gör. Yaşagül Ekinci, Arkeolog Birgül Özçam Namlı, Mimar Fatih Kurunaz, Jeofizik Y. Mühendisi Fatma Nurten Şişma Dersan, Tarihçi Naz Öykü Güren, Mimar Şenay Karabulut ve Şehir Plancısı Yalın Tüzmen de katıldı.