Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketmek ve sağlıklı beslenme önerilerine uymak, sağlığımızı korumak adına atılacak en önemli adımlardan biridir. Peki bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü tutabiliriz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, bağışıklık sistemine dair merak edilenleri anlatıyor.
Bağışıklığı güçlendiren besinler
Bağışıklığı güçlendirmek için vitamin ve mineralden zengin besinler dengeli olarak tüketilmelidir, açıklamasında bulunan Renan Güneş, aynı zamanda sağlıklı, dengeli ve düzenli bir beslenme programı uygulayarak bağışıklığımızı daha da kuvvetlendirebiliriz, diyor. Bağışıklığı güçlendirmek için selenyum, çinko, c vitamini, kalsiyum ve protein, B12 vitamini, omega 3, D vitamini, probiyotikler, su ve yeterli uykunun yeterli miktarda alınması gerekir“ diyerek bağışıklık sistemini güçlü tutmak için kullanılması gereken besinleri şöyle sıralıyor;
- C vitamini içeriği yüksek turunçgiller (portakal, mandalina, greyfurt gibi besinler)
- C vitamini içeriği yüksek kırmızı ve yeşil biber, maydanoz, tere, kivi gibi besinler
- Yeşil yapraklı sebzeler
- Kalsiyum ve proteinden zengin süt, yoğurt, kefir, ayran, peynir
- Proteinden zengin et, tavuk, balık gibi besinler
- Sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi besinler
- Yeşil ve beyaz çay
- Çinko değeri yüksek kuruyemişler (ceviz,badem,fındık,fıstık gibi)
- B12 vitamini içeren et, süt, peynir, soya sütü, yoğurt gibi besinler
- Omega 3 değeri yüksek deniz ürünleri
- Kurubaklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek gibi)
- Probiyotik besinler ve probiyotikler
- Havuç, ıspanak, brokoli gibi sebzeler
- Selenyumdan zengin; ton balığı, mantar, susam, tam tahıllar ve yumurta gibi besinler
- D vitamininden zengin somon yumurta, süt gibi besinler
- Beta glukan içeriği yüksek yulaf
Her besin kararında tüketilmeli
Bağışıklık sisteminin bir bütün olduğunu ve birden fazla unsura dikkat ederek güçlü tutulabileceğini belirten Diyetisyen Renan Güneş ”Bağışıklık sistemi kompleks bir yapıda olup güçlendirmenin tek bir çözümü yoktur. Bağışıklığı güçlendirecek süper besin ve vitamin yok. Vitamin ve mineral değeri yüksek gıdaları yüklü miktarda tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmez. Bunun yerine faydalı tüm besinlerden dengeli bir şekilde tüketmek, dengeli ve sağlıklı bir beslenme programı oluşturmak çok daha yararlıdır. Mesela yüksek mineral değerine sahip besinleri tüketirken yeteri kadar protein almamak vücudun direncini düşürür” dedi. Sağlıklı alışkanlıklar kazanarak yaşamak gerektiğinin altını çizen Renan Güneş ”Bu nedenle önemli olan tüm besinleri dengeli, sağlıklı ve düzenli bir şekilde tüketmektir. Sadece beslenme değil aynı zamanda düzenli egzersiz yapmak, yeterli ve düzenli uyumak, stresten uzak durmak, alkol ve sigaradan uzak durmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmakta bağışıklık sistemini güçlü tutmak için önemli etmenlerdir” dedi. Sağlıklı alışkanlıklar kazanma sürecinde yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı;
- Yeterli ve düzenli uyumak çok önemlidir.
- Düzenli egzersiz yapmak ve hareketsiz yaşamdan uzak durmak gerekir.
- Günde en az 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösterilmelidir.
- İdeal kiloya inilmeli ve ideal kiloda kalmaya çalışılmalıdır.
- Alkol ve sigara gibi alışkanlıklar azaltılmalı, hatta bırakmak daha da etkili olacaktır.
- Stresten uzak durmaya çalışılmalıdır.
Uzak durun ve sağlıklı kalın
”Bazı gıdalardan uzak durmak veya az miktarda tüketmeye özen göstermek de bağışıklığı güçlendiren yollardan biridir“ ifadelerini kullanan Renan Güneş uzak durulması gerek besinleri şöyle sıraladı;
- Şeker ve şeker içeren besinler
- Kızartma ve fast food yiyecekler
- İşlenmiş ve katkı maddesi konulmuş paketli gıdalar
- Salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri
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