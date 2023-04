Aynur Tartan'ın Bak Mutfakta Hayat Var adlı kitabında Nilüfer Açıkalın anlatıyor.

Hayatın anlamı yaşamaya devam etmektir. Her nefeste, her adımda, her kahkaha ve her gözyaşında hayata biraz daha bağlanmayı becermeye çalışmak ve tat almak arzusudur.

Mutfak, benim için kendimi güvende hissettiğim bir odacık. Orda becerikliyim, orda hızlı ve yetenekliyim. Mutfağımı çok severim.

Ben Balkan kızıyım ve mutfakta harikalar yaratabilirim. Her çeşit yemek yapmak elimden gelir. Türk mutfağı konusunda ustayımdır. Karnıyarıktan fasulyeye, börekten beğendili tas kebabına kadar yapamadığım yemek yoktur. Genellikle kafama ne eserse onu yaparım, ama özellikle istek alan bir tanesi var ki o her hafta bir kere mutlaka masa başındaki yerini alır. Son derece basit bir tarifle yapılan sade kek.

Bu vereceğim tarif hiç şaşmaz ve lezzeti de garanti.

Sade kek

MALZEMELER

Üç bardak un

Bir buçuk ikiye yakın bardak şeker,

Üç yumurta,

Bir paket kabartma tozu,

Bir paket vanilya,

Bir bardak süt

Yarım bardak zeytinyağı.

NASIL YAPILIR?

Tümünü iyice karıştırıp güzelce yağlanmış kek kalıbına döküyorum ve 180 derece ısıda pişiriyorum. Nefis oluyor doğrusu.

