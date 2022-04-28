Balkonda yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler

Balkonuzda sebze ve meyve yetiştirirken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Mesela; bitkinin kabının büyüklüğüne dikkat etmeniz gerekiyor. Marul, ıspanak ve birçok otlar için geniş kaplar gerekmezken, etli domates ve biber gibi sebzeler için daha geniş kaplar kullanılmalı. İşte size bahçenizde veya balkonunuzda yetiştirebileceğiniz sebzeler ve meyveler...

Otlar

Otlar her şekildeki kalıplarda yetişebilir, kabın genişliğine göre büyüyebilirler. Frenk maydanozu, Frenk soğanı, kişniş, mercanköşk, kekik, maydanoz, adaçayı, kekik, tarhun gibi otlar 6 ila 12 inç derin ve geniş kaplarda, biberiye ve dereotu en az 18 inç kaplarda, daha büyük saksılarda ise fesleğen, lavanta ve limon yetiştirilebilir.

Salata yeşillikleri

Salatada kullanılan yeşillikler de saksıda yetiştirilecek ideal seçeneklerden biridir. Hindiba, ıspanak için 8 inç; marul, marul çeşitleri ve küçük yeşillikler için sadece 6 inç derinlikteki bir saksı yeterlidir.

Çilek

Balkonunuzda çilek yetiştirmek, sağlıklı besin tüketecek olmanın yanı sıra oluşturacağı görsel güzellikle de oldukça cazip bir seçenek. Çilek yetiştirirken dikkat etmeniz gereken temel nokta ise salyangoz ve sümüklü böceklerin çilekten uzak durmasını sağlamaktır.

Biber

Yemeklerde bolca kullandığımız biberi saksıda yetiştirmek, sağlıklı ve ucuza beslenmek için iyi bir seçenek. Saksıda yetiştirilen biber, bahçede yetiştirilenler kadar büyük olmasa da aynı lezzette olacaktır. Biber için 16 ila 18 inç genişliğinde bir saksının kullanılması yeterli olacaktır.

Domates

Saksıda yetiştirilen domates, bahçede büyüyen domatesle aynı lezzette olacaktır. Domates yetiştirirken unutmamanız gereken şey domatesinizin boyutunun seçeceğiniz kabın boyutu belirlediğidir.

Patlıcan

Mor patlıcanın geniş bir saksıda yetişmesi gerekiyor. En az 12 santim derinliğinde ve 16-18 inç genişliğinde bir kap, patlıcanınızın gelişmesi için yeterli olacaktır.

Patates

Her alışveriş listesinde bulunan patatesi, balkonunuzdan toplamak istemez misiniz? Ancak patates için şarap varilinin yarısı büyüklüğünde bir kap seçmeniz gerekecektir. Yetiştireceğiniz patates, filizlenen çiçekleri ile balkonunuza renk katacaktır.

Sakız Kabağı

Balkonunuzda yetiştireceğiniz sakız kabağının tek dezavantajı ona ulaşana kadar dev yapraklar ile uğraşmanız olacaktır. 18 inçlik bir kap, sakız kabağı için yeterli olacaktır.

Çalı Fasulyesi

İki tip fasulye saksıda yetişebilir ancak en uygun olan fasulye çeşidi çalı fasulyesidir. Yapacağınız sebze yemeklerine, balkonunuzdan getireceğiniz çalı fasulyesi ayrı bir tat katacaktır.

Turunçgiller

18 santim boyunda ve eşit genişlikte bir kap ile balkonunuzda limon, ıhlamur, portakal yetiştirebilirsiniz.