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Banyodan bile kirli! En mikroplu yerin banyo olduğunu düşünebilirsiniz, ancak mutfak bu konuda daha önde.... Habertürk Giriş: 31.08.2023 - 01:06 Güncelleme: 31.08.2023 - 01:06 facebook

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Evinizi temiz ve mikroplardan uzak tutmak hiç bitmeyen bir iştir. En mikroplu yerin banyo olduğunu düşünebilirsiniz, ancak mutfak bu konuda daha önde diyebiliriz. The Spruce'a göre mutfak, bakteri üreme potansiyeli nedeniyle en kirli odalardan biridir. Bu büyük ölçüde, çiğ ve pişmiş yiyecekleri, nem ceplerini ve donmadan kaynamaya kadar yoğun sıcaklık değişikliklerini barındıran benzersiz karışımından kaynaklanmaktadır.

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Bir NSF Uluslararası Ev Mikropları Araştırmasında, mutfak süngerinin evinizdeki en kirli şeylerden biri olduğu bulundu. Araştırma, süngerlerin ve bulaşık bezlerinin yüzde 75'inin hem salmonella hem de E. coli içerdiğini buldu. Mutfak lavabolarının yüzde 45'inde olduğu gibi!

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Bu öğeler günlük olarak kullanıldığından ve çiğ yiyeceklerin ve pisliklerin yükünü çektiğinden, daha fazla mikroba maruz kalır.