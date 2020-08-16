Yaz sebze ve meyvelerini kışın da kullanmak isteyenler konserve yapmak için semt pazarlarının yolunu tuttu. Kış hazırlıklarını tamamlamak isteyenler kilolarca domates, fasulye, barbunya satın alarak konservelerini yapmaya başladı. Kışın seradan geldiği için sebzelerin fiyatları daha yüksek oluyor. Yazın tarladan geldiği için hem daha ucuz, hem de daha lezzetli. Yıllardır aynı usül ile kışlık yiyeceklerini hazır hale getirenler aldıkları domateslerle salça, menemen ve soslar yapıyor.

Satın aldığınız sebzeleri dondurma işlemine geçmeden önce birkaç ipucuna göz atmakta fayda var:

En canlı ve taze sebze ve meyveleri tercih edin, iyice yıkayın.

Dondurmadan önce, yemek yaparken nasıl soyup doğruyorsanız aynı işlemleri yapın.

Sebzeleri dondurucuya koymadan önce kavurmak ya da haşlamak gerekir. Ancak bu çok kısa sürmeli ve sebzeler diri bırakılmalıdır.

Şoklama, haşlanan sebzeleri buzlu suya koymaktır, tazeliğini korumaya yardımcı olur.

Buzdolabı poşeti ya da saklama kaplarının içinde derin dondurucuya koyabilirsiniz. İçeride hava kalmadığına emin olmalısınız.

Haşlanıp soğutulmuş sebzeleri dondurucuya koymadan önce çok iyi süzmelisiniz.

Domates saklama yöntemleri nelerdir?

Rendeleyerek dondurmak: Domatesi saklamanın farklı yöntemleri var. En kolayı rendelediğiniz domatesleri buzdolabı poşetlerine koyup havasını iyice alıp buzluğa atmaktır. Yemeklerde kullanabilirsiniz.

Kavurarak dondurmak: Domatesi zeytinyağı ve soğan ile birlikte kavurarak buzluğa atmak da yemek yaparken işinizi kolaylaştıracak bir başka yöntemdir.

Pişirerek dondurmak: Yemeklerde kullanmak için tercih edebileceğiniz üçüncü seçenek ise zeytinyağında kısa bir süre soğan ve domatesleri pişirmek. Hazırladığınız harcı soğuduktan sonra yine buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

Bütün dondurma: Derin dondurucunuzda yer varsa bütün olarak kabuğuyla da domatesi saklayabilirsiniz. Kışın yemek yaparken lezzetli yemeklerinizin sırrını herkes merak edecek.

Konserve şeklinde oda sıcaklığında saklamak: Domates konservesi biraz zahmetli olsa da en iyi yöntemlerdendir. Domateslerinizi doğrayın, üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip ocağın üzerinde pişmeye bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir buçuk saat karıştırarak pişirin. Sıcakken kavanozlara doldurun ve daha önce kullanılmamış yeni kapaklarla kavanozların ağzını sıkıca kapatın. Ters çevirerek 1 gün bekletin. Güneş almayan bir yerde saklayabilirsiniz.

Taze fasulyeyi saklama yöntemleri nelerdir?

Şoklayarak dondurmak: Taze fasulyeyi saklamak için öncesinde yemeğini yaparken nasıl kılçıklarını alıp doğruyorsanız, aynı şekilde hazırlayın. Tencerede kaynamakta olan suya doğradığınız fasulyeleri atın, 4-5 dakika kadar haşladıktan sonra çıkartıp hiç bekletmeden hemen buzlu suyun içine koyun. 2-3 dakikada soğuyacaklardır. İyice kurulayıp havası alınmış poşetlere doldurup buzluğa atabilirsiniz.

Kavurarak dondurmak: Bir diğer yöntem ise yine yemeklik olarak hazırladığınız taze fasulyeleri domates ve dilerseniz sarımsak ile tencerede kavurmaktır. Saklama kaplarına ya da buzdolabı poşetine koyup buzluğa atabilirsiniz. Yemek yaparken işinizi kolaylaştıracaktır.

Barbunya saklama yöntemleri nelerdir?

Taze barbunyayı saklamanın iki yöntemi vardır. Biri çok az haşlayıp soğutarak buzluğa atmaktır. Dilerseniz çiğ olarak da buzlukta saklayabilirsiniz ama kısa süreli haşlama, yemek yapma sürenizi kısaltacaktır.

Patlıcanı saklama yöntemleri nelerdir?

Patlıcanı saklamak için iki farklı yöntem bulunuyor. Biri doğrayıp çok az limon sıkarak kaynatmak, iyice süzüp soğuduktan sonra buzluğa koymaktır. İkinci yöntem ise çok az zeytinyağı ile fırında kızartıp yine soğumasını bekleyip paketleyerek buzlukta saklamaktır.

Haşlayarak saklayabileceğiniz diğer sebzeler

Enginar, mantar, bezelye, ıspanak, brokoli ve havuçları 3-5 dakika kadar, diri kalacak şekilde haşlayıp iyice sularını süzdükten sonra soğumaya bırakabilir, ardından paketleyerek buzluğa kaldırabilirsiniz. Karnabaharı ise haşlama suyuna tuz katarak aynı yöntemle saklayabilirsiniz.

Pratik turşu tariflerini deneyebilirsiniz

Turşuyu tek ya da karışık sebzelerle yapabilirsiniz. Burada önemli olan kullanacağınız sirke ve kaya tuzunun dengesini iyi ayarlamaktır. Doğru saklamak, kavanozların ağzını iyice kapatmak ve yeteri kadar bekletmek, iyi turşu yapmanın püf noktalarıdır.

Meyveleri reçel yaparak saklayın

Reçel yapmak aslında düşünüldüğü kadar zor bir iş değil. Sadece biraz zamanınızı alacak. Ancak kendi reçelinizin tadına baktıktan sonra harcadığınız zamana değdiğini göreceksiniz. Şeftali, kayısı, böğürtlen, vişne başta olmak üzere hemen her yaz meyvesinin reçel tarifi aynıdır. Olgunlaşmış ama çürük olmayan meyveleri doğrayın ve tencereye koyun. Üzerini kapatacak kadar şeker ekleyip tencerenin kapağını kapatın, 1 gece bekletin. Sabah ocağa alıp pişirmeye başlayın. Tahta kaşık kullanarak, mümkün olduğunca karıştırmadan üzerinde oluşan köpükleri toplayın. Akışkan ama tok bir reçel kıvamına gelince tencereden alın, kavanozlara doldurun. Kapağını kapattığınız kavanozları ters çevirip soğutun.