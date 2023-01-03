Beyaz ve kahverengi yumurtanın farkı nedir?

Bir protein kaynağı olan yumurtaların bazıları kahverengi bazıları ise beyaz olabiliyor. Yumurtanın kabuğunun neden farklı renkte olduğu pek çok kez merak edilse bile çoğu zaman net bir cevap bulamıyor olabilirsiniz. Hatta bazı iddialar göre yumurtanın kabuğundaki değişim kalitesini belirliyor. Peki, beyaz ve kahverengi yumurta arasındaki asıl fark nedir?