Beyazın en çok yakıştığı yer: Limni Gölü

Bir diğer tur rehberi Buse Eroskay ise “Buraya sürekli turist getiriyor ve adeta buraya bayılıyoruz. Karlı hali çok daha güzelmiş. Misafirlerimiz de çok beğendi. Mükemmel manzaralar eşliğinde bol bol fotoğraf çektik. Burası gerçekten görülmeye değer bir yer, karlı halini görmek isteyen herkesi bekliyoruz” diye konuştu.