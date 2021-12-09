Bin dinle bir konuş

Bizler süslü cümlelerle sohbete giriş yapıp, çok iyi iletişim kurduğumuzu zannederiz. Karşımızdakine fırsat vermeden ne dedi, ne diyecek, ne hisseti düşünmeden, durmadan konuşuruz. Peki dinlemeden konuşmak olur mu? Uzmanların da dediği gibi iletişim dinlemeden anlamadan olmuyor. Her şeyden önce kendimizi dinlemeliyiz. Kendimizle baş başa kalıp dertleşiyorsak ne mutlu bize. Bence hepimiz işe içimizdeki çocukla sohbet ederek başlayabiliriz. Başlayalım ki, etrafımızla daha iyi iletişim kurabilelim. Uzmanların da dediği gibi dinlemekle kalmayalım, etkin dinleyici olalım. Çünkü etkin dinleme sıcak ilişkiyi sağlar, empati kurmamızı sağlayarak sorunun çözülmesine yardımcı olur. Sağlıklı iletişim formülünden bir diğeri de güven. Güven olmazsa, aidiyet, saygı, empati, sevgi, özveri, paylaşım olmaz. Doğru dinleyici aynı zamanda dinlenene güven de verir. Çok iyi dinleyen karşısındakine değer verdiğini de hissettirendir.
Bir insanı dinliyoruz, kendimizi dinliyoruz, doğayı dinlemek neden olmasın? Vuslat Doğan Sabancı’nın kurucusu olduğu V Vakfı iletişime sanatsal yön katarak üç boyutlu dinlemeyi ele alıyor. Aslında toplumda eksikliğini hissettiğimiz iletişimde de dinlemenin ne kadar önemli olduğunu bana tekrar hatırlattı. Vakıf dinlemenin sadece insan hayatında olmadığını aynı zamanda doğayı dinlemenin, kendini dinlemenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Aslında bildiğimiz ama unutup uygulamakta zaman zaman es geçtiğimiz şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Sağlıklı diyalog geliştirmek ve etkin iletişim kurmak için neler yapmalı, sizler için araştırdım. Hepimizin kulağına küpe olsun istedim. Aslında hepimizin bilip yapamadığımız neymiş bir bakalım.
Etkin İletişim için Neler Yapmalı?
-Etkin iletişimde karşımızdakini dinlerken doğru vücut dili sergilemek dinlemede temel etkenlerden biri. Öncelikle dinlediğimiz kişinin gözlerinin içine bakmalı, bedenimiz konuşan kişiye dönük olmalıymış.
-Dinlediğimiz kişiye gülümseme tebessüm etmek onu desteklermiş. Gülücüklerimizle destekleyelim. Söz sırası bize geldiğinde tonlamamıza dikkat edelim.
-Konuşan kişinin lafını sözünü böldüğümüzde ona karşı çıktığımız hissini verebilirmiş. Sözünü kesmeyelim, dikkatle dinleyelim.
-Önce karşıdakini dinleyip anlayalım, anladığımızı belirten cümlelerle kendi fikrimizi paylaşalım. İfade etmek istediğimiz düşüncemizde net olmakta fayda var.
-Geldik en önemli son noktaya. Karşınızda konuşan biri varken elimize yapışan o telefonları sakince kenara koyup gözlerinin içine bakarak dinleyelim. Aynı zamanda can kulağıyla dinlerken uygun mimiklerle destekleyelim,vücudumuz ona doğru dönük pozisyonda duralım.
Dinlemekle İlgili Özlü Sözler
Söz söylemede yücelik aramayın! Dinlemek, söylemekten yeğdir. Mevlana
Konuşmak bir gereksinim, dinlemek ise bir sanattır. Goethe
Söz gümüşse sükut altındır. Anonim
Kulak, yüreğe giden bir caddedir. Voltaire
Söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze, kulak verme yolundan gir. Hz. Adem
Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır. Epictetos
Dinlemesini bilenler, ülkeleri fethetmesini bilenlerden daha büyüktür. Benjamin Franklin
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