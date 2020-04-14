Bir sosyal sorumluluk hareketi: Gastroinisiyatif

Tüm dünyada ve Türkiye’de yıkıcı etkisini hissettiğimiz salgının devam ettiği şu günlerde yardım ve destek bekleyen konular hızla çoğalıyor. Bu duruma sessiz kalamayan HoReCa sektörünün (otel restoran cafe) marka temsilcileri ve şeflerden oluşan bir ekip, Gastroinisiyatif adıyla bir hareket başlattı.

Gastroinisiyatif hareketine, HoReCa sektöründe faaliyet gösteren markaların ve şeflerin koronavirüs ile mücadele biçimi diyebiliriz. Hareket, salgınla mücadelede sektöre kol kanat germek ve sektörün çalışanlarına destek olmak için el ele vermiş, dayanışma için birbirine kenetlenmiş yaklaşık 200 kişilik gönüllü bir ekipten oluşuyor. Sadece HoReCa sektörü çalışanına değil koronavirüsle mücadelede büyük özveriyle görevlerini yerine getirmeye çabalayan tüm sağlık çalışanlarına da destek olmayı unutmuyorlar. Ancak bu gönüllü isimlerin hiçbiri markasıyla ön plana çıkmak istemiyor.



Gastroinisiyatif; Şişli Kaymakamlığı Vefa Koordinasyon Merkezi aracılığıyla belirlenen hastanelere yiyecek ve temizlik ürünlerinin gönderilmesinden, HoReCa sektöründe çalışırken işsiz kalan ya da hiçbir güvencesi olmayan kişilerin evlerine ramazan kumanyası gönderilmesine kadar bir yığın faaliyette bulunuyor.



