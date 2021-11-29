Bisikletle Fransa'dan 3 ayda Konya'ya vardılar

"BİSİKLET YOLLARININ OLMASI ÇOK GÜZEL"

Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiklerini vurgulayan Vallin, şöyle devam etti:

"Biz bir şey sormadan, onlar bize soruyor, sürekli bir şey teklif ediyorlar. 'Yemek yer misiniz, bir ihtiyacınız var mı?' diye soruyorlar. Türkiye'nin doğa manzaraları, şehirler çok hoş ve insanlar dost canlısı. Ziyaret ettiğimiz ülkeler arasında en iyi insanlarla burada karşılaştık. Her gün böyle insanlarla karşılaştığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu konuşuyoruz. Beyşehir de çok güzel.