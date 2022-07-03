Buram buram lavanta günleri

Ziyaretçiler lavanta fidesi, lavanta demeti ve yağı ve diğer tıbbi bitkiler üzerine çeşitli ürünlerden satın alabileceği gibi lavanta yağı çıkarma işlemi ve lavanta sabun yapımını gösteren atölyelere de katılabiliyor.



Kırklareli'de agro turizmi geliştirmek ve tanıtmak adına geçtiğimiz yıl ilkine ev sahipliği yapan Kırklareli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kooperatifi tarafından, bu yıl 1-2 ve 3 Temmuz tarihlerinde 2. Lavanta Günleri düzenleniyor.



Buram buram lavanta kokularıyla bir festivale dönüşecek olan Lavanta Günleri Kırklareli'ne bağlı Asılbeyli köyünde Serence Tarım bünyesindeki lavanta tarlasında gerçekleşecek. Ziyaretçiler etkinlik alanında kurulacak olan stantlarda dilerlerse lavanta fidesi, lavanta demeti ve yağı ve diğer tıbbi bitkiler üzerine çeşitli ürünlerden satın alabilecek. Kırklareli'ne bağlı köylerden özellikle kadın girişimcilerin yiyecek ve içecek stantları kurulacak. Ziyaretçiler ürünlerin satışından elde edilen gelir ile köy halkına da destek olabilecek.



Üreticilerin desteklenmesi, şehrin tanıtımı ve agro turizmin gelişmesi adına gelenekselleşmesi yolunda her yıl düzenlenmesi hedeflenen lavanta günleri festivalinde çeşitli atölyeler yapılacak. Tarla içerisinde mini distilasyon makinası ile yağ çıkarma işlemi ve lavanta sabun yapımını gösteren atölyeler de düzenlenecek. Fitoterapi üzerine alanında uzman konuşmacıların yer alacağı festival 3 Temmuz 21:30 a kadar sürecek.



Etkinlik programı

1-3 Temmuz: Kooperatif üyelerinden Serence Tarım Lavanta Tarlası (Kırklareli-Asılbeyli Köyü)

1 Temmuz: 2-3 Temmuz hafta sonu tarlada yapılacak etkinliğin duyurulması

İstasyon Caddesi'nde kooperatif standının açılması ve hatıra fotoğraf çekimi etkinliği



2 Temmuz:

12:00 Tarlaya Giriş – Stantların Gezilmesi

13:00-15:30 Lavanta ve ürünlerinin üretimi, işlenmesi üzerine atölye çalışmaları (Mini distilasyon makinesi ile distilasyon, ekolojik bitkiler ve doğal sabun atölyesi, Botaç



Bütüncül Organik Tarım Akademi Çiftliği Kooperatifi Başkanı

Mehmet Karataş (Makina mühendisi, Fitoterapist, Aromaterapist, Araştırmacı yazar)

15:30 –17: 00 Yerel sanatçı müzik dinletisi – Efe Çakmak

17:30 –19:30 Doğan Yılmaz Müzik Konseri

20:00-21:30 Yerel sanatçılar ile roman havası – Gün boyu çeşitli fotoğraf, dans, bitki atölyeleri



03 Temmuz:

12:00 13:00 Bando gösterisi ise tarla açılışları

14:00-16:00 Aromaterapi söyleşileri

16:00-17:00 Bitki atölyesi – İlkkan İskeç

17:00-18:00 Piknik alanlarında dinlenme

18:00-19:00 Uçurtma etkinliği

19:00-20:30 Kapanış - Uçan balonların havaya aynı anda salınması