Burçlara Göre 2022 Seyahat Rehberi

Geçtiğimiz son iki yılda seyahat konusundaki tercihlerimiz ve alışkanlıklarımız değişti. Astrolojiye göre, 2022’de de bu alışkanlıkların bazıları devam edecek. 2022 yışında tatil planı yaparken gökyüzünü rehber edinmek isteyenler için ünlü Astrolog Duygu Demir burçlara göre bir tatil rehberi hazırladı.
Bizi nasıl bir yıl bekliyor. Gökyüzünü kendine rehber edinenler, bu dönemde astrologların yeni yıla dair yorumlarını ilgiyle takip ediyor. Enuygun ünlü Astrolog Duygu Demir ile 2022’de burçlara göre seyahat rehberi hazırladı.
Mayıs ayından Ekim sonuna kadar bol bol seyahat edeceğiz
Astrolog Duygu Demir yılın ilk 5 ayında bize huzur veren tercihler yapacağımızı söylüyor. Dinlenebileceğimiz tatilleri tercih ettiğimiz 5 aylık süreçten sonrasında seyahatlerimiz artacak. Demir, mayıstan ekim sonuna kadar seyahat tercihlerini şöyle yorumluyor: “Yoga ve pilates kampları gibi spor odaklı tatiller, gökyüzündeki Boğa etkisiyle gastronomi turları, lüks ve konforun bol olduğu seyahatler daha fazla tercih edilecek. Yine Boğa burcunun toprak ve doğa ile ilgisi nedeniyle kendi ürettikleri doğal ürünleri misafirlerine sunan alanlar ve toprak ile iç içe olabileceğimiz tatil yerleri çok değerli olacak.”
Yengeç ve Balık burçları yurt dışı seyahatlere çıkacak
Demir’e göre yılın ilk ayları Balık, Akrep, Yengeçler için çok daha hareketli ve şans dolu geçecek. Özellikle Yengeç ve Balıklar için yurt dışı seyahatlerin kapısının açık olacak. Mayıs itibarıyla Koçlar, Teraziler, Yaylar ve Aslanların hızlanacak. Ağustos başı ise tüm burçlar için oldukça keyifli bir tatil dönemi başlayacak.
Kışın sahil şeridi ve doğayla iç içe tatil yerleri dikkat çekecek
2022’de en çok ilgi görecek tatil yerleri şöyle: “Haziran ayı ile beraber güneşin tadını sonuna dek çıkaracağımız tatil beldeleri, eğlence sektörünün de güçlü olduğu şehirler dikkat çekecek. Yıl boyunca Kıbrıs, Yunan Adaları, Balkan ülkeleri ve Güney Afrika da çok konuşulacak. Ayrıca Balık burcu enerjisi taşıyan Mısır, Tunus, Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleri de ziyaret anlamında ivme kazanacak.”
Hangi burç nasıl tatil planlamalı?
Seyahat etmek deyince Zodyak’ta ilk akla gelen Yay burcu keşfetmedikleri yurt dışı rotalarına ve hatta spiritüel enerjisi yüksek yerlere seyahat edebilir. Koç ve İkizler kısa ve eğlenceli seyahatler; Yengeç ve Balıklar ise sevdikleriyle birliktedeniz kenarı tatiller planlamalı. Boğa, Akrep, Aslan ve Kovalar hem düzenlerine hem de konforlarına düşkün olduğu için her şey dahil otelleri; Aslanlar ve Teraziler lüks otelleri seçmeli. Boğalar için ise tatilde damak tatlarına uygun dokunuşların olması önemli olduğu için gurme turları yapabilir. Başak burçları özellikle yoga kampları gibi sağlıkla ilgili yanları olan tatilleri, Oğlaklar ise aile büyüklerini yanlarına almayı tercih edebilir.
Eğlenceli bir seyahat için bir Koç, Yay, İkizler ya da Aslan burcuyla tatile çıkın
Demir, seyahat arkadaşı olarak en ideal burcu şöyle anlatıyor: “Seyahatinizde eğlenceli şarkılar ve mutlu bir ruh hali istiyorsanız en ideal seyahat arkadaşınız bir Koç, Yay, İkizler ya da Aslan olmalı. Seyahat esnasında beni yedirsin, içirsin diyorsanız bir Yengeç veya Boğa sizin için birebir.”
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