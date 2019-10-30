Kendine has formülü ile o damak tadında yalnızca Burdur ve yöresinde üretilebildiği tescillenen, hiçbir katkı maddesi olmadan içeriğinde yalnızca ceviz, irmik ve şeker ile hazırlanan ceviz ezmesi tadının hafif olmasıyla da çok seviliyor.
Ceviz ezmesi, doğallığıyla cevizin vücuda verdiği faydaların tümünü içinde barındırıyor. Başka illerde yaşayan Burdurluların memleketlerine geldikten sonra hediye ve ikramda bulunmak amacıyla satın alarak götürdükleri ceviz ezmesi, yapılan coğrafi işaret tescili sonrasında ününe ün kattı.
Hediye tarzındaki tanıtım ile ceviz ezmesini ilk defa tadan vatandaşlar, kentte günlük üretim yapan firmalarla irtibata geçerek ürün talebinde bulunuyor. Üretici ve satış mağazası sahibi Haldun Gürcan, günlük üretim yapılan ürünlerin bozulmaması için kısa sürede tüketilmesi gerektiğini, bu nedenle kendilerinin belirlediği ve talep edilen miktara göre üretim yaptıklarını anlattı.
Gürcan, “Emekli olduktan sonra ceviz ezmesi imalatı yapmaya başladım. 12 yıldır ceviz ezmesi imalatına devam ediyoruz. Coğrafi işaret alınmadan önce merdiven altında bile ceviz imalatı yapılıyordu. Ama coğrafi işaret alındıktan sonra bu duruma bir zorunluluk ve standart getirildi. Ceviz ezmesine talepler büyük oranda artış oldu.
Ceviz ezmesinin doğallığı sebebiyle, içinde bulunan cevizin tırnaktan saç teline kadar vücudun her yerine iyi geldiği ve yararlı bir besim maddesi olduğunu biliyoruz. Biz de kaliteden ödün vermeden üretimimize devam ediyoruz” dedi.
Amacım, bir Burdurlu olarak bu ürünümüzü daha fazla tanıtabilmek
Ceviz ezmesi üretim ve ticaretinde, asıl amacının bir Burdurlu olarak yöresel marka ürünlerini tanıtmak olduğunu aktaran Gürcan, “Biz, burada bayramlarda çikolata yerine Burdurlulara ceviz ezmesi dağıtıyoruz. Bu, bizde bir gelenek halinde devam ediyor. Buraya dışarıdan gelip, görenler de tatlı olarak ceviz ezmesini bizden satın alıp, aynı geleneğe dahil olmuş oluyorlar. Bir kez satın alıp gidenler, daha sonra bizimle irtibat kurarak, kargo ile ürün talebinde bulunuyor, biz de uygun günlerde bu talepleri karşılıyoruz” diye konuştu.
Yalnızca Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar kargo gönderebiliyorlar
Ceviz ezmesinin günlük üretim gıda maddesi olması sebebiyle yalnızca pazartesi gününden Perşembe gününe kadar kargolama yapabildiklerini aktaran Gürcan, bunun gerekçesini de 1-2 gün sonra bozulma durumu olmaması olarak özetledi.
“Ceviz ezmesini cuma günü kargo yaparsak, hafta sonunda kargoda beklediği için tüketiciye ulaştığında sıkıntı çekeriz” anlayışında olduklarını ileten Gürcan, kendilerine Türkiye’nin hemen her yerinden gelen ceviz ezmesi taleplerini Pazartesi’den Perşembe’ye kadar karşıladıklarını söyleyerek, “Müşterilerimize taze ceviz ezmesini ulaştırmak için Türkiye’nin her yerine taze ceviz ezmesi gönderebiliyoruz” dedi.
Hediye olarak ceviz ezmesi götürüyorlar
Burdur’un meşhur ceviz ezmesini almaya gelen müşterilerden Erdinç Gökçek de “Her zaman ceviz ezmesi almaya geliyoruz. Ceviz ezmesi Burdur'umuzun tescillenmiş ürünlerinden biri ve hediyelik ürünler arasına girdi. Ceviz ezmesini bayramda veya diğer ziyaretlere giderken hediye olarak götürüyoruz, birlikte tüketiyoruz” ifadelerini kullandı.
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