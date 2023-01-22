Bazı meyveler hemen buzdolabına konmalıdır, bazısı karanlıkta beklemeli bazısı da oda sıcaklığında tutulmalıdır. Tazeliklerini korumak için yiyeceklerin çoğunu buzdolabında saklamaya alışkınız. Ancak her besini buzdolabında saklamak doğru değil. Kayısı, armut, avokado, muz, kivi, kavun, nektarin, şeftali, hurma, ananas, erik, ayva oda sıcaklığında bırakılırsa olgunlaşmaya devam eder. Tamamen olgunlaştıklarında buzdolabında saklanabilirler. (muzların kabukları kararsa da meyve bozulmaz)

Ekmeği, yeşil fasulyeyi, kahveyi buzdolabında saklıyorsanız hata yapıyorsunuz! Doğru saklanmayan yiyecekler çok kısa bir süre sonra çöpe gider. Çabuk bozulan, küflenen, tazeliğini yitiren yiyecekleri korumanın yolu ise oldukça basit: Doğru yerde saklama.