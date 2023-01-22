Bazı meyveler hemen buzdolabına konmalıdır, bazısı karanlıkta beklemeli bazısı da oda sıcaklığında tutulmalıdır. Tazeliklerini korumak için yiyeceklerin çoğunu buzdolabında saklamaya alışkınız. Ancak her besini buzdolabında saklamak doğru değil. Kayısı, armut, avokado, muz, kivi, kavun, nektarin, şeftali, hurma, ananas, erik, ayva oda sıcaklığında bırakılırsa olgunlaşmaya devam eder. Tamamen olgunlaştıklarında buzdolabında saklanabilirler. (muzların kabukları kararsa da meyve bozulmaz)
Ekmeği, yeşil fasulyeyi, kahveyi buzdolabında saklıyorsanız hata yapıyorsunuz! Doğru saklanmayan yiyecekler çok kısa bir süre sonra çöpe gider. Çabuk bozulan, küflenen, tazeliğini yitiren yiyecekleri korumanın yolu ise oldukça basit: Doğru yerde saklama.
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Patates
Patatesleri buzdolabına koymak tadının kaçırmasına neden olur. Bu yüzden patateslerinizi buzdolabına koymak yerine serin bir yerde saklayın. Patates düşük ısıda bekletildiğinde şekere dönüşür. Bu nedenle lezzetlerini kaybederek ağızda şekerli bir tat bırakır. Ayrıca lifli yapısı kaybolunca yumuşar.
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Domates
Soğuk hava olgunlaşma sürecini durdurduğundan buzdolabı, domatesler için iyi bir saklama alanı değildir. Domatesler kilerinizde veya oda sıcaklığında saklanır. Domatesleri buzdolabında sakladığınızda dokusu bozulur ve lezzetinin bir kısmını kaybeder.
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Sarımsak ve soğan
Sarımsak ve kuru soğan kabukluysa oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Patates, soğanların filizlenmesine neden olabilecek etilen yaydığından patateslerden ayrı saklayın. Sarımsakların ve soğanların en iyi arkadaşı, karanlıktır. Geniş, ışıksız bir alanınız mevcut değilse, hava geçişi için birkaç delik açtığınız kâğıt torbalar içerisinde saklayabilirsiniz. Bu şekilde soğan ve sarımsakları istediğiniz her yerde depolayabilir ve aynı zamanda da karanlık ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.
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Çikolata
Çikolata düşük ısıda lezzetini kaybeder. Siz de dolapta tuttuğunuzda çikolatanın üzerinde beyaz bir tabaka görmüşsünüzdür mutlaka... Ayrıca, hızlı bir şekilde kokuları emer. Bu nedenle çikolatadan dolapta muhafaza ettiğiniz başka yiyeceklerin tadını alabilirsiniz.
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Patlıcan
Patlıcan soğuğa karşı oldukça hassastır. Buzdolabında saklanan patlıcan yumuşar, bu yüzden onları oda sıcaklığında tutmak daha doğrudur. Patlıcan çok hassas bir sebzedir. Düşük ısıda sulanır, sıcakta da kurur.
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