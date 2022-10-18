Çekya’da ışık festivali

Çekya’nın en büyük kültürel etkinliği olan ve bu sene onuncusu düzenlenen Signal ışık festivali, 14 farklı açık ve kapalı ortamda 4 gün boyunca izleyicilerle buluştu. Organizatörler, bu yılki festivalin Çekya’nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı nedeniyle bugüne kadar yapılan en görkemli festivali olduğunu belirtirken yaklaşık 500 bin kişinin festivali ziyaret ettiğini ifade etti.