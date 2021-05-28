Çiçeğinden böceğine catering hizmetleri

Mutfaklar, tabaklar, çanaklar, çiçekler, böcekler, mumlar, örtüler hazır mı? Peki menü ne olsun, konsept nasıl olsun, tabaklar klasik mi olsun, daha basic mi olsun, dekorasyon ile yemeğin renkleri uyum içinde mi olsun, uzayıp giden kafada deli sorular... Planlarken panikledik yorulduk. O zaman bırakın siz, konsept masalar hazırlayan catering servisleri imdadınızı yetişsin. Sizin için, 7 Catering firmasının sahibi Ebru Erberdi’ye sordum. Catering kavramı hayatımıza ne zaman girdi?
Yemek hizmeti almak MÖ Çin İmparatorluğundan, Mısır firavunlarına oradan da Eski Roma ile başlamış. Bizlerin hayatına 80’li yıllarda otellerin verdiği hizmetlerle girmiş. Peki, otellerin verdiği hizmetle farkı nedir? Artık otellerin büyük yemek organizasyonları out, günümüzde özel catering şirketlerininki in olmuş. Ebru Erberdi’nin dediği gibi; Catering hizmeti çok sayıda kişiye yemek organizasyonunun verilmesidir. Ancak bu organizasyonu yaparken öyle evdeki tabaklar yeterli
olmuyormuş. Butik bir catering şirketinde özel gümüş tabaklarla tasarım sunumlar hazırlamak hem çok kalabalıklara, istenirse tek bir kişi için bile hazırlanabilirmiş. Dışarıdan yemek sipariş etmeye benzemezmiş. Catering hizmetleri 4 farklı şekilde planlanırmış. Konser, fuar gibi kısa süreli aktiviteler için mobil catering hizmetleri, özel günleri kendi bünyelerinde gerçekleştiren otel ve restoran catering hizmetleri, kişiye özel tasarlanan düğün, nişan, doğum günleri ve çeşitli özel
günler için özel catering hizmetleri ve personelin günlük yemeğini karşılamak için verilen endüstriyel catering hizmetleri varmış. Öyle catering hizmeti almak için düğün, nişan, söz, doğum günleri gibi büyük organizasyonları yapmaya gerekte yokmuş. Küçük çekirdek aileler, evinin konforunda yemek keyfi yaşamak isteyenlerde böyle bir servis alabilirlermiş.
Ebru Erberdi’ ye soruyorum; siparişi veren mi menüyü hazırlamalı siz mi çeşitli menülerle gidersiniz, neleri dikkate alırsınız? Felekten bir gün çalalım lezzet olsun ne olursa olsun mantığı mı var?
Menüler davet sahibinin ihtiyaç ve zevklerine uygun olarak hazırlanırmış. Önceden özel bir sunum ile müşterinin onayı alırmış. Lezzet esas alınarak örtünün renginden, yemeğin dizaynına kadar sizin tarzınıza, stilinize göre özenli ve marifetli, sanatçı ellerle hizmet evinize, bahçenize gelir, kurulur, hazırlanır ve servis edilirmiş. Artık evlerimizin, o bardak bunundu, o çatal buna uymadı, o yemek bu tabağın içinde rengini kaybetti, çiçekçi çiçek mi getirdi, vazo nerede külfetinden bizi kurtardı. Pandemi de mademki biz restorana gidemiyoruz o zaman dışardan yemekler bize gelsin, önümüze güzel masalar kurulsun.
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