Çocuklarla 9 ara tatil rotası

Polonezköy – Ağva- Şile

Ara tatili İstanbul’da geçirecek olanlar için İstanbul ve çevresinde de pek çok aktivite mevcut. Müzeler, saraylar, eğlence mekanları başlı başına çocukların görmesi gereken yerler arasında. Ancak eğlenceli ve yaratıcı bir etkinlik arıyorsanız Polonezköy’de açılan Yeşil Nesil Atölyeleri’ni ziyaret edebilirsiniz. Bu atölyede tarım, orman, beceri, bilim, gurme ve bilişim gibi pek çok dalda çocukların becerilerini geliştirebildikleri etkinlikler bulunuyor.Maceraya düşkün çocuklar için Maslak Uniq, Alemdağ’da konumlanmış Park of Çekmeköy’deki survivor parkurları da son derece eğlenceli… İstanbul çevresinde Şile’de Saklıgöl, Ağlayankaya, Ağva’da Kilimli ve Kadırga Koyları ve Hacıllı Köyü’ndeki mağara gezebileceğiniz lokasyonlar arasında.