HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Daha çok su içmenin farklı yolları

Su içmeyi unutuyorum diyenlerden misiniz?

Çantanızda soğuk su bulundurun

Buzdolabınızda su şişeleri bulundurun ve dışarı çıkarken yanınıza bir tane alın. Soğuk su yudumlamak oda sıcaklığında su içmekten daha iştah açıcıdır.

Suyunuza farklı lezzetler katın

Farklı tatlar için su şişenize birkaç parça karpuz, birkaç nane yaprağı veya bir dilim limon koyun. Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra afiyetle için.

Yediklerinize baharat katın

Yemeğinize katacağınız kırmızı ya da kara biber gibi baharatlar sadece sağlığınıza iyi gelmez hem de fazla su içmenize yardımcı olur.

Kahve yanında mutlaka su için

İçtiğiniz her bir fincan kahve ya da çayın yanında bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin.

Elinizin altında her zaman sürahi ve bardak bulundurun

Sevdiğiniz bir bardak, şişe veya sürahi seçin. Her zaman elinizin altında olduğundan ve içinin su dolu olduğundan emin olun. Her gece yatmadan önce kendinize bir bardak su içmeyi hatırlatmak için komodinin üzerine bir bardak bırakın.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!

YORUMLAR

Lütfen yorum alanını boş bırakmayınız.
Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın en uzun koprüleri
Dünyanın en uzun koprüleri
Pişirildiğinde daha sağlıklı olan 3 sebze
Pişirildiğinde daha sağlıklı olan 3 sebze
Necmiye Uçansoy
Yumurtayı farklı şekillerde nasıl pişirirsiniz?
Yumurtayı farklı şekillerde nasıl pişirirsiniz?
Necmiye Uçansoy
Göbek eriten besinler
Göbek eriten besinler
Doğa ve tarih severlere yeni rota
Doğa ve tarih severlere yeni rota
Dünyanın en büyük Milli Parkları
Dünyanın en büyük Milli Parkları
Necmiye Uçansoy