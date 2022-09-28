Daha çok su içmenin farklı yolları

Çantanızda soğuk su bulundurun

Buzdolabınızda su şişeleri bulundurun ve dışarı çıkarken yanınıza bir tane alın. Soğuk su yudumlamak oda sıcaklığında su içmekten daha iştah açıcıdır.

Suyunuza farklı lezzetler katın

Farklı tatlar için su şişenize birkaç parça karpuz, birkaç nane yaprağı veya bir dilim limon koyun. Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra afiyetle için.

Yediklerinize baharat katın

Yemeğinize katacağınız kırmızı ya da kara biber gibi baharatlar sadece sağlığınıza iyi gelmez hem de fazla su içmenize yardımcı olur.

Kahve yanında mutlaka su için

İçtiğiniz her bir fincan kahve ya da çayın yanında bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin.

Elinizin altında her zaman sürahi ve bardak bulundurun

Sevdiğiniz bir bardak, şişe veya sürahi seçin. Her zaman elinizin altında olduğundan ve içinin su dolu olduğundan emin olun. Her gece yatmadan önce kendinize bir bardak su içmeyi hatırlatmak için komodinin üzerine bir bardak bırakın.