Sağlık Bakanlığının http://yuzme.saglik.gov.tr/ adresindeki "yüzme suyu takip sistemi" sayfası, Türkiye'deki 1371 plajdan alınan deniz suyu numunelerinin analiz sonuçlarını detaylı bir şekilde gösteriyor. Bu analizlerin sonucuna göre hangi plajların mükemmel, hangi plajların iyi ya da kötü olduğunu sitede görebiliyorsunuz.

Alınan numune, yüzülebilir suyun sahip olması gereken kalite kriterlerine göre değerlendiriliyor. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak analizleri gerçekleştiriliyor. Deniz suyunun mükemmel, iyi ya da kötü olarak tanımlanması, 1 yıl içinde ilgili deniz suyundan alınan toplam 7 numune analizine göre belirleniyor.

Adalarda deniz temiz mi?

İstanbul ve yakın çevredeki plajların durumunu merak ettik. Analiz sonuçlarını aşağıdaki tabloda veriyoruz. Tüm Türkiye'yi incelemek için siteyi ziyaret edebilirsiniz. Silivri’de Uyumkent Sitesi Önü, Semizkum Basınkent 4 Site önü, Semizkum çadır ve kamp yeri, Parkköy Sitesi önü, Baskent Sitesi, Büyükçekmece’de Mimar Sinan sahili, Tuzla’da ise Belediye Halk Plajı, Şile’de Uzunkum Plajı, Uzunkum Plajı (dere yanı) ve Halk Plajı 'Mükemmel' olarak derecelendirildi. İstanbulluların sıkça tercih ettiği adalarda deniz suyu analiz sonuçları kötü çıktı. Buna göre Kınalıada’da Su Sporları Kulübü Önü, Vapur İskelesi, Büyükada Yörükali Plajı, Halk Koyu plajı, Aya Nikola Halk plajı, Su Sporları Kulübü önü, Nakıbey plajı ve Sedef Adası Halk plajı kötü olarak değerlendirildi.