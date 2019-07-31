Sağlık Bakanlığının http://yuzme.saglik.gov.tr/ adresindeki "yüzme suyu takip sistemi" sayfası, Türkiye'deki 1371 plajdan alınan deniz suyu numunelerinin analiz sonuçlarını detaylı bir şekilde gösteriyor. Bu analizlerin sonucuna göre hangi plajların mükemmel, hangi plajların iyi ya da kötü olduğunu sitede görebiliyorsunuz.
Alınan numune, yüzülebilir suyun sahip olması gereken kalite kriterlerine göre değerlendiriliyor. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak analizleri gerçekleştiriliyor. Deniz suyunun mükemmel, iyi ya da kötü olarak tanımlanması, 1 yıl içinde ilgili deniz suyundan alınan toplam 7 numune analizine göre belirleniyor.
Adalarda deniz temiz mi?
İstanbul ve yakın çevredeki plajların durumunu merak ettik. Analiz sonuçlarını aşağıdaki tabloda veriyoruz. Tüm Türkiye'yi incelemek için siteyi ziyaret edebilirsiniz. Silivri’de Uyumkent Sitesi Önü, Semizkum Basınkent 4 Site önü, Semizkum çadır ve kamp yeri, Parkköy Sitesi önü, Baskent Sitesi, Büyükçekmece’de Mimar Sinan sahili, Tuzla’da ise Belediye Halk Plajı, Şile’de Uzunkum Plajı, Uzunkum Plajı (dere yanı) ve Halk Plajı 'Mükemmel' olarak derecelendirildi. İstanbulluların sıkça tercih ettiği adalarda deniz suyu analiz sonuçları kötü çıktı. Buna göre Kınalıada’da Su Sporları Kulübü Önü, Vapur İskelesi, Büyükada Yörükali Plajı, Halk Koyu plajı, Aya Nikola Halk plajı, Su Sporları Kulübü önü, Nakıbey plajı ve Sedef Adası Halk plajı kötü olarak değerlendirildi.
|DENİZ
|MÜKEMMEL
|İYİ
|KÖTÜ
|İSTANBUL KADIKÖY CADDEBOSTAN PLAJI BÜYÜK KULÜP ARKASI
|x
|İSTANBUL KADIKÖY CADDEBOSTAN PLAJI IRMAK OKULLARI ARKASI
|x
|İSTANBUL KADIKÖY SUADIYE PLAJI
|x
|İSTANBUL ADALAR KINALIADA ÜLKER RESTAURANT ÖNÜ
|x
|İSTANBUL ADALAR KINALIADA VAPUR ISKELESI SOL TARAF ÖNÜ
|x
|İSTANBUL ADALAR KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ
|x
|İSTANBUL ADALAR KINALIADA VAPUR ISKELESI SAG TARAF ÖNÜ
|x
|İSTANBUL ADALAR BURGAZADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ
|x
|İSTANBUL ADALAR HEYBELIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ
|x
|İSTANBUL ADALAR HEYBELIADA SADIKBEY PLAJI ÖNÜ
|x
|İSTANBUL ADALAR HEYBELİADA ADA BEACH KLÜP ÖNÜ
|x
|İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA YÖRÜKALI PLAJI ÖNÜ
|x
|İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA HALİK KOYU ESKİBAĞ MESİRE ALANI PLAJI
|x
|İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA AYA NİKOLA HALK PLAJI
|x
|İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA NAKIBEY PLAJI
|x
|İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ
|x
|İSTANBUL ADALAR SEDEF ADASI HALK PLAJI
|İSTANBUL BAKIRKÖY YEŞİLKÖY INTERNATIONAL HOSPITAL ÖNÜ
|x
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MENEKŞE PLAJI SAHİL PARKI ÖNÜ
|x
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MENEKSE PLAJI CANKURTARAN KULESI ÖNÜ
|x
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MENEKSE PLAJI ISKELE ÖNÜ
|x
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ BEYLIKDÜZÜ GÜRPINAR SAHILI HALK PLAJI
|x
|İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHILI
|x
|İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ALBATROS SAHILI
|x
|İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE BÜYÜKÇEKMECE ÇOCUK SAHİLİ
|x
|İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE HALK PLAJI
|x
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ WEST İSTANBUL MARİNA PLAJI
|x
|İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE MIMARSINAN SAHILI
|x
|İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KUMBURGAZ PLAJI
|x
|İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KAMİLOBA BELDESİ AGAR KAMPİNG ÖNÜ
|x
|İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE CELALİYE BELDESİ BELEDİYE TESİSLERİ ÖNÜ
|x
|İSTANBUL SİLİVRİ SELIMPASA DURUMAN MEVKII
|x
|İSTANBUL SİLİVRİ SILIVRI KUMLUK MEVKII
|x
|İSTANBUL SİLİVRİ ALTINORAK SITESI ÖNÜ
|x
|İSTANBUL SİLİVRİ ÇANTA ALBAYRAKLAR-KINALI MEVKİ ÖNÜ
|x
|İSTANBUL SİLİVRİ GÜMÜSYAKA BELEDIYE ÇADIR YERI MEVKII
|x
|İSTANBUL SİLİVRİ SELIMPASA BASKENT SITESI ÖNÜ
|x
|İSTANBUL SİLİVRİ BIZIMKÖY-PARKKÖY SITESI ÖNÜ
|x
|İSTANBUL SİLİVRİ SEMIZKUM ÇADIR VE KAMP YERI
|x
|İSTANBUL SİLİVRİ SEMIZKUM BASINKENT 4 SITE ÖNÜ
|x
İSTANBUL SİLİVRİ UYUMKENT SITESI ÖNÜ
|x
|KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY HALK PLAJI
|x
|TEKİRDAĞ SARAY KASTRO HALK PLAJI
|x
|İSTANBUL ÇATALCA BINKILIÇ ÇILINGOZ PLAJI DEREAGZI
|x
|İSTANBUL ÇATALCA BINKILIÇ ÇILINGOZ PLAJI
|KIRKLARELİ DEMİRKÖY IGNEADA RESORT HOTEL
|x
|KIRKLARELİ DEMİRKÖY ÖZEL IDARE MOTEL ÖNÜ
|x
|KIRKLARELİ DEMİRKÖY IL ÖZEL IDARESI KAMPI
|x
|İSTANBUL ÇATALCA KARACAKÖY YALIKÖY PLAJI
|x
|İSTANBUL ÇATALCA KARACAKÖY ÇOBANKULE PLAJI
|x
|İSTANBUL ÇATALCA KARACAKÖY EVICIK PLAJI
|x
|İSTANBUL ÇATALCA KARACAKÖY ORMANLI PLAJI
|x
|İSTANBUL ARNAVUTKÖY DURUSU KARABURUN ARKA DENIZ
|x
|İSTANBUL ARNAVUTKÖY DURUSU KARABURUN ÖNDENIZ BATI TARAFI
|x
|İSTANBUL ARNAVUTKÖY DURUSU KARABURUN ÖNDENIZ DOGU TARAFI
|x
|İSTANBUL ARNAVUTKÖY YENIKÖY SAHILI KÖPEK ÇIFTLIGI ÖNÜ
|x
|İSTANBUL ARNAVUTKÖY YENIKÖY SAHILI OTEL ÖNÜ
|x
|İSTANBUL SARIYER KISIRKAYA PLAJI
|x
|İSTANBUL SARIYER GÜMÜSDERE PLAJI
|x
|İSTANBUL SARIYER KILYOS PLAJI
|x
|İSTANBUL SARIYER DEMİRCİKÖY DALYA
|x
|İSTANBUL SARIYER DEMIRCIKÖY UZUNYA PLAJI
|x
|İSTANBUL SARIYER RUMELI FENERI KOYU
|x
|İSTANBUL SARIYER RUMELI KAVAGI PLAJI
|x
|İSTANBUL BEYKOZ POYRAZ PLAJI
|x
|İSTANBUL BEYKOZ RIVA ELMASBURNU PLAJI
|x
|İSTANBUL BEYKOZ SU ÜRÜNLERI PLAJI
|x
|İSTANBUL SARIYER TARABYA PLAJI
|x
|İSTANBUL ŞİLE SAHILKÖY PLAJI
|x
|İSTANBUL ŞİLE DOĞANCILI PLAJI
|x
|İSTANBUL ŞİLE ALACALI PLAJI
|x
|İSTANBUL ŞİLE SOFULAR PLAJI
|x
|İSTANBUL ŞİLE AYAZMA PLAJI II
|x
|İSTANBUL ŞİLE AYAZMA PLAJI
|x
|İSTANBUL ŞİLE AGLAYANKAYA PLAJI
|x
|İSTANBUL ŞİLE AĞLAYANKAYA PLAJI LİFE BEACH
|x
|İSTANBUL ŞİLE UZUNKUM PLAJI (ORTA NOKTA)
|x
|İSTANBUL ŞİLE UZUNKUM PLAJI 1
|x
|İSTANBUL ŞİLE UZUNKUM PLAJI 2 (DERE YANI)
|x
|İSTANBUL ŞİLE KABAKOZ PLAJI
|x
|İSTANBUL ŞİLE AKÇAKESE AKKAYA PLAJI
|x
|İSTANBUL ŞİLE IMRENLI PLAJI
|x
|İSTANBUL ŞİLE BOZGACA PLAJI
|x
|İSTANBUL ŞİLE AGVA HALK PLAJI ÇAMLIK MEVKII
|x
|İSTANBUL ŞİLE AGVA HALK PLAJI MENDIREK YANI
|x
|KOCAELİ KANDIRA BAGIRGANLI
|x
|KOCAELİ KANDIRA SEYREK
|x
|KOCAELİ KANDIRA SARISU
|x
|KOCAELİ KANDIRA KEFKEN
|x
|KOCAELİ KANDIRA KUMCAGIZ
|x
|KOCAELİ KANDIRA KOVANAGZI
|x
|KOCAELİ KANDIRA CEBECI
|x
|KOCAELİ KANDIRA GEMİCİLER KOYU PLAJI
|x
|KOCAELİ KANDIRA BABALI
|x
|SAKARYA KARASU ÖZSU TESISLERI ÖNÜ
|x
|SAKARYA KARASU 32 EVLER
|x
|SAKARYA KARASU KÜÇÜK BOGAZ
|x
|SAKARYA KOCAALİ MERKEZ PLAJI
|x
|SAKARYA KOCAALİ ALANDERE PLAJI
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA MELENAĞZI
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA KARABURUN
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA KALKIN
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA EDİLLİ
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA CENEVİZ KALE
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA KADINLAR PLAJI
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA DEĞİRMENAĞZI
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA ÇINARALTI
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA ÇUHALLI HASRET BÜFE
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA AK EVLER TERSANE
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA MARTI
|x
|DÜZCE AKÇAKOCA YILMAZ KAMPİNG
|x
|ZONGULDAK ALAPLI KOCAMAN PLAJI
|x
|ZONGULDAK ALAPLI ALAPLI BELEDIYE PLAJI
|x
|ZONGULDAK EREĞLİ MERVEALTI PLAJI
|x
|ZONGULDAK EREĞLİ BELEDIYE PLAJI
|x
|ZONGULDAK EREĞLİ ERDEMIR PLAJI
|x
|ZONGULDAK EREĞLİ KDZ.EREĞLİ AQUA BEACH PLAJI
|x
|SAKARYA SAPANCA ESKİ BELEDIYE PLAJI
|x
|KOCAELİ BAŞİSKELE LASTİK İŞ SOSYAL TESİSLERİ YANI
|x
|KOCAELİ GÖLCÜK ULAŞLI HALK PLAJI
|x
|KOCAELİ KARAMÜRSEL EREGLI DEFNE
|x
|KOCAELİ KARAMÜRSEL ALTINKEMER
|x
|KOCAELİ KARAMÜRSEL DEREKÖY SAHİLİ
|x
|YALOVA ALTINOVA SARALKENT SAHILI
|x
|YALOVA ÇİFTLİKKÖY AYDINKENT-CEYLANKENT SAHILII
|x
|YALOVA ALTINOVA HERSEK SAHİLİ
|x
|KOCAELİ DİLOVASI TAVŞANCIL
|x
|KOCAELİ GEBZE TÜBITAK-MAM
|x
|YALOVA ÇİFTLİKKÖY BASKENT 3 SITESI PLAJI
|x
|KOCAELİ DARICA KADINLAR PLAJI
|x
|YALOVA ÇİFTLİKKÖY AYDINKENT-CEYLANKENT SAHILI
|x
|İSTANBUL TUZLA TUZLA BELEDİYESİ HALK PLAJİ
|x
|YALOVA ÇİFTLİKKÖY BASKENT 3 SITESI PLAJI
|x
|YALOVA ÇİFTLİKKÖY ÇIFTLIKKÖY HALK PLAJI
|x
|YALOVA YALOVA MERKEZ ARASTIRMA SAHILI PLAJI
|x
|YALOVA YALOVA MERKEZ AKASYA PARK PLAJI
|x
|YALOVA YALOVA MERKEZ SU ÜRÜNLERI PLAJI
|x
|YALOVA YALOVA MERKEZ KAMPLAR BÖLGESİ PLAJI
|x
|YALOVA ÇINARCIK KORU HALK PLAJI
|x
|YALOVA ÇINARCIK TASLIMAN MEVKII PLAJI
|x
|YALOVA ÇINARCIK Adı ÜÇREISLER ÖZENLER MEVKII PLAJI
|x
|YALOVA ÇINARCIK ÜÇREISLER ÖZENLER MEVKII PLAJI
|x
|YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY ÇAMLIBEL MEVKİİ
|x
|YALOVA ARMUTLU IHLAS ARMUTLU TATIL KÖYÜ PLAJI
|x
|YALOVA ARMUTLU İSKELE MEVKİİ
|x
|YALOVA ARMUTLU YILANDAR MEVKII PLAJI
|x
|YALOVA ARMUTLU FISTIKLI KÖY SAHILI
|x
|BURSA GEMLİK NARLİ HALK PLAJİ
|x
|BURSA GEMLİK KARACAALİ GENÇLİK KAMPI
|x
|BURSA GEMLİK BÜYÜKKUMLA HALK PLAJİ
|x
|BURSA GEMLİK B.B.B.KÜÇÜKKUMLA HALK PLAJI
|x
|BURSA GEMLİK HASANAGA GENÇLİK KAMPI
|x
|BURSA GEMLİK GEMSAZ HALK PLAJİ
|x
|BURSA GEMLİK B.B.B.KUMSAZ HALK PLAJİ
|x
|BURSA GEMLİK B.B.B.KURSUNLU HANIMLAR PLAJI
|x
|BURSA MUDANYA KIZILAY KAMPI
|x
|BURSA MUDANYA BURGAZ ALTİNKUM HALK PLAJİ
|x
|BURSA MUDANYA BURGAZ HALK PLAJİ
|x
|BURSA MUDANYA COŞKUNÖZ HALK PLAJI
|x
|BURSA MUDANYA KUMYAKA HALK PLAJİ
|x
|BURSA MUDANYA ZEYTİNBAGİ HALK PLAJİ
|x
|BURSA MUDANYA B.B.B.ESKEL HALK PLAJİ
|x
|BURSA MUDANYA B.B.B.EGERCE HALK PLAJİ
|x
|BURSA MUDANYA B.B.B.MESUDİYE HALK PLAJI
|x
|BURSA KARACABEY YENİKÖY HALK PLAJİ
|x
|BURSA KARACABEY MALKARA HALK PLAJİ
|x
|BURSA KARACABEY KURSUNLU HALK PLAJİ / KARACABEY
|x
|BALIKESİR i ERDEK DALYAN PLAJİ IZLEME NOKTASİ/TATLİSU
|x
|BALIKESİR ERDEK MODA PLAJİ /NARLİ MEVKİİ IZLEME NOKTASİ
|x
|ERDEK LAKA PLAJİ NARLİ MEVKİİ IZLEME NOKTASİ
|x
|BALIKESİR ERDEK OCAKLAR BELEDİYE PLAJİ IZLEME NOKTASİ
|x
|BALIKESİR ERDEK TOMA DERESİ YANİ PLAJİ ÇUGRA MEVKİİ IZLEME NOKTASİ
|x
|BALIKESİR ERDEK KAFKAS OTEL ÖNÜ PLAJİ ÇUGRA MEVKİİ IZLEME NOKTASİ
|x
|BALIKESİR ERDEK KLAYT OTEL - ORMAN KAMPİ ÖNÜ PLAJİ-ÇUGRA MEVKİİ IZLEME NOKTASİ
|x
|BALIKESİR ERDEK KURBAĞALI DERE HALK PLAJI İZLEME NOKTASI
|x
|BALIKESİR ERDEK NARLI BEŞEVLER MEVKİ PLAJI
|x
|BALIKESİR MARMARA AVSA HALK PLAJİ IZLEME NOKTASI
|x
|BALIKESİR MARMARA YİGİTLER HALK PLAJI - AVSA IZLEME NOKTASİ
|x
|BALIKESİR GÖNEN SENDİKA ÖNÜ PLAJİ DENİZKENT MEVKİİ IZLEME NOKTASİ
|x
|BALIKESİR GÖNEN 66 EVLER PLAJİ IZLEME NOKTASİ
|x
|BALIKESİR GÖNEN AKİN TATİL SİTELERİ PLAJİ IZLEME NOKTASİ
|x
|BALIKESİR GÖNEN PİNARKENT ÖNÜ PLAJİ DENİZKENT MEVKİİ IZLEME NOKTASİ
|x
|ÇANAKKALE BİGA KARABIGA HALK PLAJI
|x
|ÇANAKKALE BİGA KEMER HALK PLAJI
|x
|ÇANAKKALE LAPSEKİ BELEDIYE PLAJI (DALYAN)
|x
|ÇANAKKALE LAPSEKİ ÇARDAK HALK PLAJI
|x
|ÇANAKKALE GELİBOLU HAMZAKOY PLAJI
|x
|ÇANAKKALE LAPSEKİ KÖKEZ MEVKII PLAJI
|x
|EDİRNE KEŞAN SAZLIDERE SAHİLİ İZLEME NOKTASI
|x
|EDİRNE KEŞAN GÖKÇETEPE SAHİLİ İZLEME NOKTASI
|x
|EDİRNE KEŞAN MECİDİYE KÖYÜ SAHİLİ İZLEME NOKTASI
|x
|EDİRNE KEŞAN ERİKLİ SAHİLİ İZLEME NOKTASI
|x
|EDİRNE KEŞAN YAYLA SAHİLİ İZLEME NOKTASI
|x
|EDİRNE ENEZ VAKIF SAHILI
|x
|EDİRNE ENEZ GÜLÇAVUS SAHILI
|x
|EDİRNE ENEZ SULTANIÇE SAHILI
|x
|EDİRNE ENEZ KIRKPINAR ALTINKUM SAHILI
|x
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