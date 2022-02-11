Depresyona iyi gelen doğal kür

Modern çağın sorunu haline gelen mutsuzluk hissi, kişilerin günlük hayatını derinden etkiliyor. Özellikle şehir hayatı, kalabalık, ekonomik kaygılar derken insanlarda artan depresyon hali birçok kişide görülmeye başladı. Bu kapsamda uzun yıllardır birçok hastalıkta kullanılan bitkiler, insanları rahatlatıcı özellikleri ile de doktorların hastalara verdiği doğal kür tariflerinde yerini alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, stres ve depresyon etkilerine karşı iyi gelecek doğal kür tarifini paylaştı.
Malzemeler;
- Bir tatlı kaşığı biberiye,
- Bir tatlı kaşığı yeşil çay,
- Bir tatlı kaşığı kadar lavanta.
Malzemeleri cam bir sürahi ya da bardağa koyun. Üzerine kaynar su ekledikten sonra 5 ile 10 dakika demlenmesini bekleyin. Günde 3 bardağa kadar tüketebilirsiniz.
Biberiye: stres yönetimine karşı bire bir kullanılan bir bitki olarak biliniyor. Koklandığında vücutta salgılanan kortizol hormonu sinirin yatışmasını sağlıyor.
Yeşil Çay: İçerisinde bulunan theanine amino asid sayesinde yeşil çay, vücutta sakinleştirici etkisi ile biliniyor. Bu yüzden yeşil çay anksiyete ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor.
Lavanta: Lavanta yağı, stres ile başa çıkmak için önerilen ilk bitkilerin başında geliyor. Kokusu ile sakinleştirici ve sinir sistemini yatıştırıcı özelliği olan lavanta, kaygı, uykusuzluk, depresyon, mide bulantısı gibi birçok probleme de çare oluyor.
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