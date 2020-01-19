Destan Kahvaltısı meşhur Van kahvaltısına rakip

Zengin tatları ve görüntüsüyle önce göze ardından damağa hitap eden Destan Kahvaltısında, sınırsız ürün yenileme hakkı da mevcut durumda. Hazırlanan kahvaltı hakkında bilgi veren Ayten Usta Gurme işletmecilerinden Hayati Çetin, "Van’daki kahvaltıyı meşhur eden unsurlar daha çok yöresellikle ilgili. Biz Eskişehir’de Van Kahvaltısından aşağı değiliz, iddialıyız" dedi.

Günün en önemli öğünü olan ve Türk kültürünün de vazgeçilmezleri arasında bulunan kahvaltı, özellikle son yıllarda daha popüler hale geldi. Yöresel isimlerle birçok kahvaltı çeşidi bulunurken, bunların başını kahvaltısıyla ünlü Van çekiyor. Eskişehir’de de, kahvaltı geleneğini yaşatmak adına iddialı kahvaltı sofrası hazırlanıyor. Ayten Usta Gurme restoran tarafından, 32 farklı ilden getirilerek hazırlanan Destan Kahvaltısı, zengin görünümü ve lezzetiyle Van Kahvaltısına rakip olmuş durumda.

"Burada 32 farklı yöremizden, ilimizden tedarik ettiğimiz ürünleri sunuyoruz"

Hazırlanan kahvaltı hakkında bilgi veren işletmeci Hayati Çetin, “Yemek işi bir kültür işi ve kahvaltı da bu ailenin bir parçasıdır. Biz Türk toplumunda özellikle son dönemde kahvaltı konusunda ağırlık vermeye başladık. Onun için günümüzde kahvaltı kültürü önem arz etmektedir. Ayten Usta’da biz, bu işi kültür olayı olarak benimsedik. Kültürümüzde var olan değerleri kahvaltımıza taşımak istedik. Böylelikle de müşterilerimizin beğenisiyle karşılaştık. Burada 32 farklı yöremizden, ilimizden tedarik ettiğimiz ürünleri sunuyoruz. Anadolu’yu ve yurt dışını gezip kültürümüze uygun olan ürünlere bakıyoruz ve misafirlerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Mıhlama Karadeniz Bölgesi’nin sevilen bir kahvaltılığı. Biz bunu orijinale yakın olarak yapmak istiyoruz.

Karadeniz’in havasını Eskişehir’e getiremiyoruz ama mıhlamanın ununu getiriyoruz, mıhlamanın yağını getiriyoruz ve orijinaline sadık kalarak burada yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz Eskişehir’de Van kahvaltısından aşağı değiliz, iddialıyız yani"

Ayrıca Çetin, hazırladıkları kahvaltının Van Kahvaltısından aşağı olmadığını ve iddialı olduklarını kaydederek, "Tereyağı dediğiniz zaman tereyağını tek çeşit olarak alamıyorsun. Yani mıhlamada kullanılan tereyağı ile sahineyi yapamazsınız. Tereyağlarının performansları farklı oluyor, her ürünün tereyağı kendisine göre değişiklikler gösteriyor. Bunlara dikkat ederek ürünlerin yerinden getirilmesine gayret ediyoruz. Van kahvaltısını defalarca gözlemledik ve gerçekten de güzel bir kahvaltı. Van’daki kahvaltıyı meşhur eden unsurlar daha çok yöresellikle ilgili. Biz Eskişehir’de Van kahvaltısından aşağı değiliz, iddialıyız yani” dedi.