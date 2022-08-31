Diyetisyenden tatil dönüşü beslenme önerileri

Uzm. Diyetisyen Deniz Tığlı Torun tatil dönüşü vatandaşlara beslenme önerisinde bulundu.
Tatilde yaşanan fazla yeme içme sonucu alınan fazla enerjiyi dengeleyebilmek için kalori açığı oluşturmak gerektiğini belirten Diyetisyen Torun, "Bu kalori açığını sadece beslenme ile, sadece egzersiz ile veya hem beslenme hem de egzersiz ile yapabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta dengelemek veya zayıflamak adına bedeni çok aç bırakmamak. Oluşturulan kalori açığı sağlığınıza zarar vermeyecek, sizi fazla yemek yemeye yönlendirmeyecek kadar olmalıdır. Kısacası biraz kontrollü ve dikkatli beslenmek gerekli. Enerji değeri yüksek ve sağlıksız gıda seçimlerinizi bir süre ertelemeniz tatil kaçamaklarınızı dengelemeye yardımcı olacaktır. Tatillerde ve ev dışında konakladığımızda su tüketimini ihmal edebiliyoruz. Hem hareket hem sıcak hava hem de yetersiz su tüketimi sonucu vücutta ödem oluşabilmekte. Oluşan bu ödemden kurtulmanın tek yolu yeterli su tüketmektir. Su tüketimine ek olarak ödem atıcı bitki çaylarından da faydalanabilirsiniz” diye konuştu.
“Şehir ve ortam değişiklikleri durumlarında bağırsak floramız bozulabilir”
Bağırsak sağlının önemli bir konu olduğunu ifade eden Torun, "Şehir değişikliğine ek olarak bir de beslenme alışkanlıklarımızın dışına çıktıysak floramıza muhtemelen zarar verdik demektir. Bunu sindirim sistemi düzensizliği veya şişkinlik gibi belirtilerden kolayca fark edebilirsiniz. Seyahat döneminde kullanmadıysanız seyahat sonrası bir süre probiyotik kullanarak bağırsak floranızı düzenlemeye destek olabilirsiniz. Yine tatillerde düzensizleşen bir konu uyku düzenidir. Düzensiz ve yetersiz uyku metabolizmanıza zarar verir, bedeninizi yorar. Evinize ve rutininize döner dönmez uykunuzu düzenlemeyi ihmal etmeyin. Tatilden kilo almış olarak dönerseniz mutlaka birkaç hafta boyunca haftalık olarak tartı takibinizi yapın. Kilo alımının fark etmeden devam etmesini önlemek için tart takibi çok önemlidir. Rutininize döndüğünüzde alınan kilo kendiliğinden gidecektir. Eğer tatil öncesi kilonuza inmediğinizi gözlemlerseniz sağlıklı bir beslenme programına başvurmayı ihmal etmeyin ki bu alınan kilo sizde kalıcı olmasın” şeklinde konuştu.
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