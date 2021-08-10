Diyetlerle ilgili yanlış bildiklerimiz

Diyetlerle ilgili internet dünyasında ve sosyal medyada çok fazla bilgi dolaşıyor. Hemen hepsine inanmaya, denemeye, arkadaşlarımızla paylaşmaya meyilliyiz. Ancak hangisinin doğru olduğunu bilmediğimiz gibi bazı yanlış bilgiler sağlığımızı tehdit edebilir.

Elbette her zaman uzmanlara danışmak gerekiyor, ancak etrafta gördüğümüz bilgileri hangilerinin yanlış olduğunu bilmeden uygulamamanın ne kadar önemli olduğunu unutuyoruz.

Diyetlerle ilgili en fazla yayılan 5 yanlışa dair uzmanların görüşlerini bir araya getirdik.

1- Yağ yemeyin!

Yağ kadar yanlış anlaşılan çok az besin vardır. En büyük hatamız yağ denince tüm yağlardan bahsedildiğini sanmamız. Sağlıklı bir vücudun temel ihtiyaçlarından biri yağdır ve her diyette mutlaka bulunmalıdır. Yağlar bize enerji üretiminde gereklidir, doyma hissi verir ve hepsinden önemlisi hücreler arası molekül taşınmasında yağa ihtiyacımız vardır.

Tüketmemiz gereken sağlıklı yağları kuruyemişlerden, balıktan ve avokado gibi meyvelerden alabiliriz.

Uzak durmamız gereken yağlar ise işlenmiş olanlardır. Paketli ürünlerinden içindeki yağlardan ve trans yağlardan mümkünse tamamen uzak durmalıyız. Yağı tamamen diyetten çıkarmak sağlık sorunlarına yol açabilir.

2- Sağlıklı gıdalar pahalıdır

Bir paket cips elbette ucuzdur, sonuçta bu bir pazarlama oyunu. Marketlerde satılan paketli organik ürünler de pahalı olabilir, bu da doğrudur. Ancak doğal, sağlıklı olan ürünler için bu durum geçerli değildir. Paketli ürünler yerine meyve ve sebzeleri, semt pazarlarını, internet üzerinden satış yapan köy kooperatiflerini tercih ederseniz, marketlere harcadığınızdan daha azıyla dilediğiniz her şeyi alabilirsiniz.

Sağlıklı ürünlerin marketlerde paketli olarak satıldığında fiyat etiketinin yükselmesi sizi yanıltmasın.

3- Az yağlı süt ürünleri daha iyidir

Yağsız süt, az yağlı peynir veya light yoğurt etiketini gördüğümüzde daha sağlıklı besleneceğimizi düşünürüz. Oysaki tam yağlı ürün ile aynısının light olanını yan yana koyup etiketlerine baktığımızda aradaki farkın çok da fazla olmadığını görebiliriz. Diyet endüstrisi çok büyüktür ve aslında çok az farkları algılamamız zorlaşır.

Uzmanlara göre vücudumuzun günlük alması gereken yağ miktarı düşünüldüğünde tam yağlı süt ürünlerini tüketmek daha doğrudur. Yağ almanın en faydalı yollarının başında da süt ürünleri gelir. Öte yandan eğer bol yağda kızarmış bir tabağın üzerine light yoğurt koymanın bir anlamı yok, önemli olan toplam yağ tüketimimizi sağlıklı yağlardan yana kullanmaktır.

4- Diyet sırasında lif takviyesi alınmalıdır

Lifler vücudumuzun sağlıklı çalışması, iyi bakterilerin desteklenmesi, bağışıklık sisteminin doğru çalışması ve bağırsak sağlığı için çok faydalıdır. Her öğünde mutlaka lif almalıyız.

Takviye ürünlere ihtiyacımız olduğu ise doğru bir bilgi değildir. Lif doğal yollardan alınabilir, özellikle de de bol meyve sebze tüketerek, kuruyemişler ve yulaf gibi yiyecekleri artırabiliriz. Takviye ürünlerin artı olarak katabileceği bir faydaları yoktur.

5- Öğün atlamak kilo vermeyi kolaylaştırır

Dengeli ve sağlıklı hiçbir diyette öğün atlamak söz konusu değildir, 3 ana öğünün yanı sıra ara öğünler eklenir ve günlük kalori alımı günün farklı zaman dilimlerine bölünür.

Öğün atladığımızda acıkırız ve normalde yememiz gerekenden daha fazlasını tüketiriz. Enerjimiz düşer, tahammülümüz düşer ve yorgunluk baş gösterir. Oysa iyi bir kahvaltı, meyve ile ara öğün, öğlen yemeği, öğleden sonra küçük bir atıştırmalık ve doyurucu bir akşam yemeği ile günümüzü tamamladığımızda gece yarısı mutfak ziyaretlerine ihtiyacımız kalmaz.

Diyet yaparken aç kalmak, verilen kilonun çok hızlı şekilde geri alınması anlamına gelir. Ayrıca yeterince gıda alamadığımızda mental olarak zorlanırız, bu da daha fazla yemeğe yönelmemize neden olur.