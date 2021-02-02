Doğada yaptığı yemeklerle kentleri tanıtıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığında gençlik lideri olarak çalışan ve Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki Akdağ'ın 2000 yılında tanıştığı izcilik sayesinde doğaya olan sevgisi arttı.

Tatil günlerinde farklı şehirleri gezen ve buralara ait yöresel lezzetlerin yemeklerini doğada pişiren, bunu videoya kaydeden Akdağ, 2016 yılından beri bu videoları sosyal medyadan yayınlıyor.

Kilometrelerce yol aştıktan sonra bir dağ eteğinde, ormanlık alanda veya ırmak kenarında kamp kuran Akdağ, karşılaştığı sokak hayvanlarını besleyip çevreyi de temizliyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde alabalık çiftlikleri bulunan Pınarbaşı Mesire alanında, güveçte alabalık pişirdi.

Akdağ, Aksaray Narlıgöl'de pöç kebabı, Muğla Datça'da organik üretim bezelye tarhanası, İzmir Foça’da yeşil fasulye ve deniz börülcesi, Ankara Kızılcahamam'da Kanlıca mantarı pişirdiğini ve bu aşamaları sosyal medya hesabından paylaştığını dile getirdi.

Boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla sürekli kamp yaptığını aktaran Akdağ, şunları kaydetti:

"Kamp yaşamını çok seviyorum. Gittiğim kamplarda yemek yapıyorduk ama bunları hiç paylaşmıyorduk. Daha sonra başkalarının bu konudaki paylaşımlarını gördüm. Ben de 'Kampta yaptığım yemekleri paylaşmalıyım, örnek olmalıyım' diye düşündüm. Böylece Instagram'da 'Ayı yemeği' hesabı oluşturdum. Çok kısa sürede çok fazla destek aldım. Yapılan ama görünmeyen güzel örnekleri insanların önüne getirdim. Şu an farklı yemeklerden oluşan 1600 paylaşımın var. İnsanlar küçük bir tencere ile kek yapabiliyor. Bunu Türkiye'de yaşayan kampçılara gösterme fırsatım oldu. Bu bakımdan da mutluyum."

İnsanın doğada kendini iyi hissettiğini vurgulayan Akdağ, "İnsan gezmeyince durduğu yerde yorulmaya başlıyor. Gerek psikolojik gerek fiziki açıdan hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanın kendini, sevdiği bir yere atabilmesi gerçekten çok güzel. Ben kendimi doğaya attım." dedi.

Yaptığı yemeklerin bulunduğu doğal ortamda daha da lezzetlendiğini vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz yerlerde yöreye özgü yemekler hazırlıyoruz. Kayseri'ye gelmişken Erciyes Dağı'nda pastırma veya sucuk pişirip çekmek istiyorum ve haftaya bunu uygulayacağım. İmkanlar el verdikçe gittiğim yerlerdeki yöresel yemekleri yapmaya çalışıyorum. Yerel yemekleri güzel manzara eşliğinde yapıyorum."

Yılda bir toplu kamp düzenlediklerini aktaran Akdağ, kütüphane oluşturma ve ihtiyaç sahiplerine destek verme gibi sosyal yardım kampanyaları da düzenlediğini sözlerine ekledi.