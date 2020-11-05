Vücudumuzu hastalıklara karşı korumanın en iyi yolu ise bağışıklık sistemimizi içeriden güçlendirmek. Neyse ki bunu başarmak son derece kolay.

Aşağıda sıraladığımız 10 besin türü ile bağışıklık sisteminizi doğal yollarla güçlendirebilirsiniz.

1. Badem – virüslerle savaşır

30 gr bademde bulunan kalsiyum miktarının çeyrek bardak süte eşdeğer olduğu gerçeği bir yana, bu harika yemiş türü, vücudumuzun zinde kalmasına yardımcı oluyor. Araştırmalara göre badem, bağışıklık sistemini, özellikle de virüslere karşı güçlendiriyor. Yüksek E vitamini ve lif içeriği ile aynı zamanda da kan şekerini dengede tutuyor.

2. Ay çekirdeği – kalp sağlığını korur

Ay çekirdeği, sağlıklı bir atıştırmalık olarak söz konusu bağışıklık olduğunda kurtarıcı olduğunu kanıtlıyor. Alzheimer gibi hastalıkların riskini düşürüyor, kalp sağlığını koruyor ve genel olarak hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca hamile kadınlarda son derece faydalı etkileri beraberinde getiriyor, bebeğin sağlıklı gelişimine katkıda bulunuyor.

3. Papaya – ağrıları azaltır

Yapısında bolca antioksidan bulunduran papaya, sağlık üzerindeki birçok etkisi ile lezzetli bir seçim. Papaya, vücutta iltihaplanmalarla savaşıyor, kanser riskini düşürüyor ve sindirimin kontrol altında olmasına yardımcı oluyor.

4. Kivi – soğuk algınlığını önler

Kivi, yapısındaki C, K ve E vitaminleri ile astım hastalarının yardımcısı oluyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca soğuk algınlığı ve nezle gibi yaygın hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Sindirime de faydası olan kivi, görme kaybına karşı koruyucu olarak görev yapıyor.

5. Zencefil – regl ağrılarını hafifletir

Kolaylıkla bulunabilen bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor. Kolesterolü düşürüyor, regl ağrılarını hafifletiyor ve vücudun genel olarak enfeksiyonlarla savaşma becerilerini güçlendiriyor.

6. Mürver meyvesi – stresle savaşır

Antioksidanlarla dolu olan mürver meyvesi, birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bu küçük mor meyveler, stresle savaşır ve bağışıklık sistemini içeriden güçlendirir ve iyileştirir.

7. İstiridye – diyabet riskini düşürür

Deniz aşıklarının zevkle tükettiği istiridye, kalori açısından son derece zayıf olmasına rağmen besinsel maddelerle dolup taşar. Omega-3 yağ asitleri ve proteinler açısından son derece zengin bir kaynaktır. İstiridye tüketmek, yapısındaki çinko sayesinde bağışıklık sisteminin işler durumda olmasına yardım eder. Ayrıca diyabet riskini de önemli ölçüde düşürür.

8. Ispanak – sinir hücrelerine iyi gelir

Ispanağın sağlık açısından çok faydalı olduğunu herkes bilir; peki bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinden haberdar mıyız? Ispanak, sinir fonksiyonlarını, kalp sağlığını, kan basıncını ve kas gücünü korumakta gerekli magnezyum maddesi ile doludur.

9. Karpuz – sindirimi düzeltir

Karpuz hem cilt hem de saç sağlığı açısından inanılmaz derecede faydalıdır; aynı zamanda da sindirime iyi gelir ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltır.

10. C vitamini zengini meyveler – sağlıksız hücreleri öldürür

Yapılan araştırmalara göre C vitamini, bağışıklık sistemini 20 farklı şekilde güçlendiriyor. Örneğin beyaz kan hücrelerini iyileştiriyor, istenmeyen ya da kötü hücreleri öldürüyor ve antikor üretimini arttırıyor.