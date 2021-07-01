Doğanın sunduğu en güçlü 9 ilaç

Modern dünyada hastalıkların tedavisi için reçeteli üretilen ilaçlara güveniyoruz. Oysa tıp bu denli gelişene kadar insanlık çareyi bitkilerde arıyordu. Binyıllardır bitkiler insanların hastalıklarına derman olarak kullanıldı ve hala da kullanılmaya devam ediyorlar.
Son yıllarda artan doğal ilaçlar kavramı ve bitkilerle tedavi yöntemleri akım haline geldi. Bitkilerin iyileştirici gücünü hem mental hem fiziksel rahatsızlıklara karşı birer savunma mekanizması olarak kullanmak mümkün.
İlaçların yapımında da bitkiler kullanılıyor, Dünya Sağlık Örgütü ilaçların %11’inin basit ve doğal yollardan yapıldığını açıkladı. İlaç firmalarının da doğal yöntemleri hap ve şurup haline getirdiği formülleri bulunuyor.
Doğanın gücü elbette hayatlarımızın ve bedenlerimizin doğru çalışması için gerekenleri sağlıyor.
Doğal ilaçların riskleri de var
Bitkilerin ilaç olarak kullanıldığı durumlar her ne kadar doğal gibi görünse de riskleri de içinde barındırıyor. Bitkisel yöntemler her rahatsızlığı tedavi edemiyor ve mükemmel çözüm değiller. Kullanımları risk taşıdığı gibi tıpkı üretim ilaçlar gibi yan etkileri var. Satış kanalları ise bu durumu yeterince öne çıkarmadığı gibi bilgilendirme de eksik.
Pek çok bitki ve çay sağlık açısından yararlı. Ancak bilimsel tabanlı araştırmaları dikkate almak, riskleri bilmek ve ne kadar etkili olabileceklerini iyi değerlendirmek gerekiyor. Kimi bitkiler çocuklar, hamileler ve emziren annelere uygun değil. Bu bitkiler yeterince araştırılmadı ve hassasiyeti olan kişilerde ters etki yaratabilir.
Doğru bitki, doğru teşhis gerektiriyor
Geleneksel tedavi yöntemlerinde bitkilerin kullanımı sırasında kişilerin sağlık ve hassasiyet durumları mutlaka gözetilmeli. Özellikle üretilmiş takviye besinler ve vitaminler yerine doğallarını tercih etmenin riski son derece az. Hele ki bu bitkileri kendi evinizde, bahçenizde yetiştirebiliyorsanız…
Doğal ürünlerin başlıca riski ne kadar tüketileceğini bilmemekten kaynaklanıyor. Ayrıca bitkileri bileşik olarak tedavide kullanmak da bir diğer önemli risk.
9 doğal ilaç
Tüm bitkiler henüz sağlık açısından güvenilirlik araştırmalarından geçmedi. Ancak başlıca 9 doğal tedavi yöntemi olan bitkiye dair elimizde bilimsel araştırmalar var. Uzmanlar bu bitkilerin güvenirliklerini en yüksek 5 ve en riskli sıfır olarak değerlendirdiler.
-
Gingko / Güven değeri: 3
Mabet ağacı olarak da biline gingko, tamamen özgün bir ağaç türü. Gingko yaşayan fosil olarak kabul ediliyor, 270 milyon yıl öncesinden geliyor. Bir gingko ağacı 3 bin yıl yaşayabiliyor. Homeopatik bitkilerden ve Çin tıbbında son derece önemli yer edindi. Yaprakları kapsül ve tablet yapımında öz olarak kullanıyor, kurutularak çay yapılıyor.
Gingko özellikle beyin sağlığında iyileştirici etkiye sahip. Hafif ve orta derece demans hastalarının tedavisinde, bunamanın yavaşlatılmasında ve Alzheimer hastalığındaki bilişsel düşüşü yavaşlatması mümkün. Ayrıca diyabet tedavisine destek olan bileşiklere sahip olduğu belirlendi ve kemik iyileşmesinde yardımcı olabildiğine dair hayvan deneyleri devam ediyor.
Gingkonun faydalarını sıralarsak; demans, Alzheimer, göz sağlığı, iltihap iyileştirme, şeker hastalığı, kemik iyileşmesi, kaygı ve depresyona iyi geliyor.
Gingkonun riskleri ise uzun süreli kullanımda tiroid ve karaciğer kanseri riskini artırabilir, karaciğer enzimlerinin izlenmesini gerektirir, kan sulandırıcılarla beraber kullanılmamalıdır. Gingko tohumları yutulduğunda zehirlidir.
Gingkonun yan etkileri; baş ağrısı, mide rahatsızlığı, baş dönmesi, alerjik reaksiyon. Uzmanlar gingkonun doktora danışılarak kullanılmasını öneriyorlar.
-
-
Gecesefası yağı / Güven değeri: Topikal 4,5 – Oral 3
Gecesefası çiçeği, güneş batarken açar ve bu nedenle ay çiçeği olarak da adlandırılır. Limona benzer bir kokusu vardır. Bu çiçeğin yağının PMS ve egzama gibi cilt hastalıklarını hafiflettiğine inanılır. Üzerinde pek çok araştırma yapıldı ve çok sayıda çalışma bulunuyor. Gecesefası yağının iltihaplara karşı etkili olduğu, atopik dermatiti ve diyabetik nöropati gibi durumlarda yardımcı olduğu biliniyor. Göğüs ağrısını dindirmede kullanılabiliyor.
Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar gecesefası çiçeği yağını “İsviçre çakısı” olarak betimliyorlar. Polistik over, hormon ve insülin duyarlılığı, dermatit gibi pek çok rahatsızlıkta güvenilir bir yardımcı. Ancak bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği konusunda uyarılar buluyor.
Gecesefası yağının faydaları; PMS, hafif cilt hastalıkları, göğüs ve meme ağrısı, menopoz, iltihaplar, diyabetiknöropati, Multipl skleroz, PCOS, kan basıncı olarak sıralanabilir.
Gecesefası yağı kullanırken dikkat edilmesi gerekenler; kan pıhtılaşma ilaçlarıyla etkileşime girebilir, hamilelik sırasında kullanımının güvenilirliği test edilmedi, HIV tedavisi ilaçlarının emilimini etkileyebilir, bipolar bozukluk için verilen lityum ile etkileşime girer ve uzun süreli kullanımı tavsiye edilmiyor.
-
Zerdeçal / Güven değeri: 5
4 bin yıldan uzun süredir ilaç olarak kullanılan zerdeçal, Ayurveda adındaki Hint alternatif tıbbının merkezindedir. Baharat rafında duran bu turuncu kavanozun içinde bilinen en önemli ilaçlardan biri bulunuyor diyebiliriz.
Hint alternatif tıbbında zerdeçalın kanser önleyici olduğuna inanılıyor. DNA mutasyonlarını önleyebiliyor. İltihap giderici olduğu kadar besin takviyesi özelliği taşıyor. Artrit hastaları topikal olarak kullanabiliyor. Yemek pişirmede kullanılan bir baharat olsa da aslında her yemeğinizi antioksidan açısından güçlendiriyorsunuz. Dermatolojik rahatsızlıklarda da etkili.
Zerdeçalın faydalarını sıralarsak; artrit gibi iltihaplı hastalıkların neden olduğu ağrıları azaltmaya, kanseri önlemeye, DNA mutasyonlarını durdurmaya ve pek çok cilt hastalığının tedavisine yardımcıdır.
Çok fazla kullanıldığında doz aşımı ihtimali oluyor. Yemeklerde ve çaylarda kullanılması öneriliyor. Uzun süreli kullanıldığında mide sorunlarına neden olabiliyor. Biber ile tüketildiğinde emilimi artıyor.
-
Ekinezya / Güven değeri: 4,5
Amerikan yerlilerinin doğal ilacı olan ekinezyanın ilaç olarak kullanımı 18. yüzyıla kadar dayanıyor. Bu güzel mor kozalaklı çiçeğin görüntüsünün altında pek çok fayda var. Çayı demlenerek, suyu çıkarılarak ekinezya özü ilaç olarak kullanıldı ve günümüzde de toz ve takviye olarak üretiliyor.
Ekinezyanın soğuk algınlığı semptomlarına karşı etkili olduğu biliniyor. Ancak virüslere karşı bağışıklığı artırdığı iddiasını destekleyecek yeterli araştırma bulunmuyor. Nispeten güvenilir kabul edilen ekinezyayı kış mevsim geçişlerinde nezle ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanabilirsiniz.
Ekinezyanın faydaları; soğuk algınlığı, bronşit ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilmesidir. Ayrıca bağışıklığı artırmaya yardımcıdır.
Ekninezyanın yan etkilerinin başında sindirim sistemi sorunları, mide ağrısı ve alerjik reaksiyon gelir.
-
Keten tohumu / Güven değeri: 4,5
Son zamanların en popüler sağlıklı besinlerinden keten tohumu, omega 3 yağ asitleri açısından en önemli kaynaklardan biri. Modern mutfakların olmazsa olmazı haline gelmesi, özellikle diyet takviyesi olarak birinci tercihlerden olmasıdır.
Keten tohumu aslında binyıllardır insanların yetiştirdiği bir bitki ve antioksidan seviyesi, iltihap tedavisi başta olmak üzere çok çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Kolon kanserini önlemeye yardımcı olabiliyor. Kan basıncını düşürebiliyor, obeziteye karşı en etkili silahlardan biri.
Keten tohumunu tüketmenin en iyi yolu yulaf ezmesi, mısır gevreği, salataya serpilmesi, ev yapımı ekmek ve hamur işlerinde kullanılmasıdır. Keten tohumu olduğu gibi tüketebileceğiniz gibi doğal tabletler, yağ ve un şeklinde de bulabilirsiniz.
Keten tohumunun faydaları; obeziteyi azaltmak, kan basıncını düzenlemek, kolon kanserini önlemek, iltihap tedavisi ve sıcak basması.
Keten tohumu tüketirken dikkat edilmesi gerekenlerin başında kanser öyküsü olanlarda ve hamilelerde östrojen üretimini etkileyebilmesidir. Çiğ ve olgunlaşmamış keten tohumu zehirli olabilir.
-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!