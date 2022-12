ET ÇİĞKEN TUZ ATMAYIN

Et yemeklerinde eğer marine işlemi yapacaksanız, ete kesinlikle tuz atıp bekletmeyin yoksa sert bir et yersiniz. Tuz, etin içerisinde bulunan protein enzimlerini parçaladığı için etin rengi değişir ve piştikten sonra sertleşmesine neden olur. Et pişirilmeden hemen önce tuzlanmalıdır veya tercihe göre pişirildikten sonra da tuzlanabilir.

Ayrıca eti pişirdikten sonra, biraz dinlendirin eğer hemen keserseniz etiniz kanlanır tüm suyunu kaybeder ve yine sertleşir.