Dünyanın en çok kazandıran uçuşları

Havayolları uçuş planları karlılık, verimlilik ve tabii olarak sürdürebilirlik esasları üzerine kurgular. Araştırma şirketleri de bu hatlar üzerine çeşitli raporlar hazırlar, çalışmalar yaparlar, ama havalimanı ve havayollarının değerlendirildiği; en iyiler, en yoğunlar, en fazla yolcu taşıyanlar gibi kategorize edilip, ön plana çıkma şansını bulmazlar. Çünkü bu durum yolcuları değil, daha fazla şirketleri ilgilendirdiği için dikkat çekmezdi. Fakat artık ehemmiyet arz etmeye başladı. “Dünyanın En Yoğun Havalimanları” ve “Dünyanın En Uzun Uçuşları” gibi araştırmalarla ön plana çıkan Offical Airline Guide (OAG),son çalışmasını dünyanın en çok kazanan rotaları üzerine yaptı.
OAG, en çok gelir getiren rotaları ve bu rotalarda uçuş yapan havayollarını Nisan 2017-Mart 2018 arasındaki zaman dilimini ele alarak düzenledi. Listede Airways’in New York JFK Havalimanı ile Londra Heatrow Havalimanı arasındaki uçuşu ilk sırada yer alıyor. British, bu rotada 1 milyar doların üstünde bir gelir elde etmiş.
Dünyanın en çok kazanan ilk 10 uçuşu; orta ve uzun uçuş olarak adlandırılan 5-13 saat arasında yer alıyor. Fakat Avustralya merkezli bayrak taşıyıcı Qantas’ın Melbourne-Sydney hattı sadece 1 saat 25 dakika. Havayolunun bu kısa sürede 855 milyon dolar gelir sağlayarak, listeye ikinci sıradan giriş yapmış. Bu kadar kısa süreli bir uçuşla listeye girmenin sırrı ise o rotadaki frekans sayısı. Hemen hemen günün her saati uçuş yapılan iki rota arasında bazen 45, hatta 30 dakikalık aralıklarla uçuş gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ise tüm uçuş süresi yaklaşık 45 dakika süren neredeyse birer saat aralıklarla yapılan İstanbul-Ankara hattındaki Türk Hava Yolları seferleri dikkat çekebilir. Ancak OAG’nin listesinde Türkiye ilk 10’de yer almıyor.
LİDER İÇ VE DIŞ HATLAR
Avustralya’da Melbourne-Sydney, Amerika Birleşik Devletleri’nde Los Angeles-New York ve San Francisco-Newark, Kanada’da Vancouver-Toronto iç hat uçuşlarında öne çıkıyor. Dış hat seferleri ise JFK-Heathrow, Heathrow-Dubai, Singapur-Heathrow, Hong Kong-Heahtrow, Heathrow-Doha ve Sydney-Singapur.
LONDRA HEATHROW’UN CAZİBESİ
Londra Heathrow Havalimanı, dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden biri. İstanbul’un yarıştığı ‘hub’lardan biri olan Heathrow, en çok kazanan ilk 10 rotadan 5’ine ev sahipliği yapıyor. Çünkü dünya üzerindeki şirketler uzun uçuşlarda bu havalimanını bir mola noktası olarak kullanıyor. En yüksek kazancın Kuzey Amerika ve Londra arasındaki rotada olmasıyla beraber Asya ve Orta Doğu’ya açılan yollardan en önemlisi anlamına da geliyor. Listenin üçüncü sırasında yer alan Heathrow-Dubai hattından Körfez havayolu Emirates’in elde ettiği gelir 819 milyon dolar. Heathrow, 2017 yılında 78 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak 2016’ya göre yüzde 3.1 artışla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olmuştu.
KÂRLI ATLANTİK UÇUŞLARI
British Airways New York’tan Londra Heathrow’a olan uçuşu kuşkusuz listeye damga vurmuş durumda. Bu en çok kazanan British uçuşunda yolcu olmanın bedelini merak ediyor musunuz? British Airways’le JFK-Heathrow uçuşunu ekonomi bölümünde yapmak isteyen yolcular tek yönde, ortalama bin 570 dolar (7.500 TL) ödüyor. Premier ekonomi olarak adlandırılan bir üst sınıf tek yön bilet fiyatı ortalama 2 bin 643 dolardan (12.800 TL) satılıyor.
Eminim bu rakamların ardından business uçmanın bedelini daha çok merak ediyorsunuzdur! Dudak uçuklatan bir fiyat olduğunu söylersek yanlış olmaz. Tek yön business uçuşun biletleri 5 bin 970 dolar (28.950 TL) ile 10 bin 283 dolar (49.870 TL) arasında değişiyor. Yani bu hatta business uçmak için yaklaşık 50 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak Ekim ayı ortalarında, ekonomi sınıfında New York’tan Londra’ya 518 dolarlık bilet fiyatıyla uçma imkânı da var.
EN ÇOK KAZANDIRAN UÇUŞ ROTALARI
Havayolu
Rota
Gelir
British Airways
New York JFK- Londra Heathrow
1.04 milyar dolar
Qantas Airways
Melbourne-Sydney
855 milyon dolar
Emirates
Londra Heathrow- Dubai
819 milyon dolar
Singapore Airlines
Londra heathrow-Singapur Changi
710 milyon dolar
American Airlines
Los Angeles- New York JFK
698 milyon dolar
United Airlines
San Fransisco-Newark
688 milyon dolar
Cathay Pacific
Hong Kong-Londra Heathrow
632 milyon dolar
Qatar Airways
Londra Heathrow-Doha
553 milyon dolar
Air Canada
Vancouver-Toronto Pearson
552 milyon dolar
Singapore Airlines
Sydney-Singapur
544 milyon dolar
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