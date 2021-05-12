Dünyanın en ünlü festivalleri

6- Inti Raymi Festivali, Peru

IntiRaymi, antik bir İnka dini bayramı ve Güneş Tanrısı Inti adına düzenleniyor. Festival, güney yarımküre için kış dönümü olan 21 Haziran’da başlıyor ve İnti’den güneşin daha parlak ve günlerin daha uzun olması isteniyor. İnka İmparatorluğu’nun başkenti Cusco’da düzenlenen IntiRaymi Festivali, dünyanın en büyük ve en eski dini kutlaması. Uygarlığın yıkılmasından yüzlerce yıl sonra bile hala Cusco’da ve And Dağlarında yaşayanlar için kutsal bir gün. Festivalin renkleri ve teatral performansları dünyanın dört bir yanından gelen gezginleri kucaklıyor.