Dünyaya bakışınızı değiştirebilecek 11 harita

Harita incelemek zevkli iştir. Merak uyandırır, bilgilendirir, bakış açısı geliştirir. Dağınık kafamızı derler toplar düzenler ve kağıt üzerinde görmemizi sağlar. Sosyal medyada haritaseverlerin takip ettiği, hem deneyimli hem de amatör haritacıları bir araya getiren ve benzersiz haritaların paylaşıldığı bir hesap var. Haritaların hepsi merak gıdıklayan, bilgilendiren, eğlendiren ve dünyaya yepyeni bir bakış açısı kazandıran türden.
Haritalar; iklim, doğa, coğrafya, tarih, dil, nüfus, savaş, enerji güvenliği ya da insan hakları gibi karmaşık olguların durumunu, dağılımını basitleştirir, belli bir ölçeğe göre küçültüp konuyu kuşbakışı gösterir ve anlamamızı sağlar.
Hesabın sahibi Lars Erik, haritalardaki tüm verilerin hakemli akademik çalışmalardan veya NASA ya da ESA gibi güvenilir kaynaklardan alınan uydu verilerinden elde edildiğini söylüyor. Belli bir süre geçtikten sonra yeniden yayınlanan haritalar için veri kaynakları tekrar kontrol ediliyor ve gerekli güncellemeler yapılıyor. Ancak tüm arka plan verileri çok detaylı olarak kontrol edilmiyor.
Sosyal medyada projeyi hem eğitici hem de bilgilendirici içeriği nedeniyle seven 1 milyondan fazla internet kullanıcısı var. Hesabı yöneten ekip haritalar aracılığıyla küresel olaylar hakkında güncel bilgiler paylaştıklarını belirtiyor. İster akademisyen ister dünya hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen sıradan bir vatandaş olun, paylaşılan haritalarla bilgilerinizi taze tutmak oldukça eğlenceli ve zevkli. Ayrıca bu haritalar; ekonomi, coğrafya veya demografi gibi belirli konulara ilgi duymanızı sağlayacak türden...
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Yukarıdaki harita 8 milyar insanın dünyadaki dağılımını gösteriyor. 8 milyarıncı insan dünyanın neresinde doğdu acaba?
BM, dün, dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu açıkladı. Küresel nüfusa sadece son 11 yılda 1 milyar insan eklendi. BM nüfus projeksiyonlarına göre, dünya nüfusu 2037'ye kadar 9 milyara, 2080'lerde yaklaşık 10,4 milyar insanla zirveye ulaşacak ve 2100 e kadar bu seviyede kalacak. 8 milyarıncı insan, insanlık için yeni bir kilometre taşı başlattı diyebiliriz. Son 48 yılda dünya nüfusu ikiye katlanarak 4 milyardan 8 milyara çıktı. Elbette insanlar tüm gezegene eşit şekilde dağılmış değiller.
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Avrupa ülkeleri en çok hangi enerji kaynağına güveniyor?
Birçok Avrupa ülkesi dünyayı daha az kirleten enerji kaynaklarını hedefliyor ve yenilenebilir enerjiye daha fazla odaklanıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, aynı zamanda, Rus doğal gazına ve hatta belki de genel olarak doğal gaza bağımlılığı azaltmak için bir baskı unsuru oldu. Bu harita, sadece elektrik üretimi için kullanılan enerjiyi değil, toplam enerji kullanımını gösteriyor.
Avrupa'da en çok kullanılan enerji kaynağı oldukça değişken. Kömür, doğal gaz ve petrol halen Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu için en çok kullanılan enerji kaynağı. Fransa, nükleer enerjinin en çok kullanılan enerji kaynağı olduğu tek Avrupa ülkesi. Fransa'da üretilen elektriğin %70'inden fazlası nükleer enerjiden üretiliyor.
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Avrupa Afrika ve Asya'yı kavuran sıcakların ve yangınların haritası
2022 yazında, dünya çapında çok sayıda sıcak hava dalgası sıcaklık rekorları kırdı ve orman yangınlarını körükledi. Haziran - Temmuz 2022'de, sıcaklıklar yer yer 40 derecenin üzerine çıkarken sıcak hava dalgaları Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'yı resmen kavurdu.
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Avrupalıların eğitimde geçirdiği süre ne kadar?
Yukarıdaki haritada Avrupalıların ortalama eğitim sisteminde ne kadar süre kaldıklarını anlatıyor. Bunun eğitimin kalitesi hakkında bir şey söylemediğini hatırlatalım. Avrupa'nın kuzey ve güney yarısı arasında oldukça net bir ayrım olduğunu söyleyebiliriz. Güney yarısında ortalama genellikle 12 yıldan az, kuzeyde ise 12 yıldan fazla. İstatistik 25 yaş üstü tüm insanları kapsıyor.
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En büyük buğday üreticisi ülkeler hangileri?
Yukarıdaki harita 20 yıllık küresel buğday üretiminin ülkelere göre dağılımını gösteriyor. Buğday, milyonlarca insan için temel bir besin maddesi. Pirinç ve mısırdan sonra buğday, dünya çapında en çok üretilen üçüncü tahıl ve insan tüketimi için en çok üretilen ikinci tahıl. Buğdayın küresel gıda sistemindeki önemi göz önüne alındığında, kuraklık, savaş veya diğer global olaylar tüm dünyadaki buğday üretimini olumsuz etkileyebilir.
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