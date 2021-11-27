Hedonistlerin savunduğu gibi insan hayatında haz duygusu olmazsa olmaz, ancak günümüzde hepimiz hayatta kalma çabasıyla boğuşurken hayatımızda bize haz veren bütün duyguları es geçtik. Salgındı, ekonomiydi, işsizlikti, gelecek kaygısıydı derken aç olan ruhumuza sıra bir türlü gelmedi. Duygu açlığı her türlü tüketimde olduğu gibi, mutfakta da peşimizi bırakmadı. Karnımız doydu, ruhumuz, gözümüz asla doymadı. Duygusal açlığımızın imdadına Diyetisyen Psikolog Sinem Adilak yetişti.

Duygusal Açlık ya da hedonik açlık nedir?

Duygusal açlık (hedonik açlık) durumu; enerji ihtiyacı olmaksızın lezzetli besinlerin tüketiminden sağlanan haz amacıyla yenilmesine hedonik açlık denir.

Peki fiziksel açlık nedir?

Fiziksel açlık yani homeostatik açlığı kandaki glukoz seviyesinin düşmesi sonucunda ortaya çıkan açlık hissi ve buna bağlı oluşan besin tüketme isteği olarak yorumlayabiliriz.

Duygusal açlık genellikle hangi durumlarda görülüyor?

Duygusal açlık nedenleri arasında birden fazla faktör sıralayabiliriz. Öncelikle yemeğin koku, tat, görünüm, kıvam gibi özelliklerinin hoşa gidecek biçimde olması hedonik açlığı doğurabilir. Örneğin; akşam yemeğinizi yediniz ve kendinizi tok hissediyorsunuz. Fakat önünüzden çok güzel görsel şölenli tatlı geçiyor. Ve tatlıyı tüketiyorsunuz. İşte bu da hedonik açlık durumuna örnektir. Bir diğer faktör ise öğrenilmiş davranış modellerimizdir. Mutsuz, üzgün, stresli ya da yorgun bir günün ardından bitirilen Nutella kavanozlarını bu örneğe dahil edebiliriz. Bizler küçükken iyi davranış sergilediğimizde ebeveynlerimizin hediye ya da ödül olarak sunduğu bir çikolata ya da şekerin bizde yarattığı hazzı çağrıştırıyoruz. Büyüdükçe çocukken bilinçaltımıza kadar işleyen bu derin davranış modelini hayatımıza adapte ediyoruz ve iyi geçmeyen günün ardından kendimizi aç hissetmediğimiz halde yemek yerken buluyoruz.

Hamilelikte “aş erme” durumu duygusal açlık belirtisi midir?

Gebelik döneminde aşermek, bir yiyecek ve maddeyi aşırı miktarda tüketme isteği olarak tanımlanır. Beta HCG testi yaptırıp gebeliğini kan tahliliyle kesinleştiren kadınların neredeyse tamamında gözlenen aşerme olgusunda, kişiye göre arzu duyulan yiyecek de değişir. Fakat bu isteği duygusal açlık olarak tanımlamayız.

Günümüz gençlerinde yüksek oranda görülen obezitenin sebebi duygusal açlık mıdır?

Gençlerdeki obezitenin önemli nedenleri arasında ‘duygusal açlığı’ evet görebiliriz. Ben bunu sınav dönemi sürecindeki (lise hazırlık ya da üniversite hazırlık) genç danışanlarımda fazlasıyla görüyorum. Stresin, aile ve çevre baskısının çocuklarda tok iken aşırı yemek yeme dürtüsünü arttırdığını gözlemleyebiliyoruz. Fakat günümüz gençlerinde hazır yemek yeme (fastfood ağırlık) modeli de kilo artışlarını hızlandırmaktadır.

Duygusal açlık konusunda hangi uzmanlardanyardım almalıyız?

Tek bir yöntemi kesinlikle yoktur. Birden fazla yolları vardır diyebiliriz. Öncelikle duygusal açlığın temelinde yatan soruna ulaşmak gerekir. Bunun için de Psikolog desteği oldukça faydalı olacaktır. Meditasyon teknikleri iç dünyamız ile yüzleşmeyi kolaylaştıracaktır. Ardından Beslenme Uzmanımız eşliğinde tok olduğumuz halde yemek yeme davranışımızla olan mücadelemizde gıdasal teknikler uygulanmalıdır.

Kontrol altına alınmazsa kişide ne gibi sorunlar oluşur?

Bu aslında çok kıymetli bir soru. Çünkü hedonik açlık çevremizde inanılmaz yaygın durumda. Fakat ya duygusal açlık girdabında olduğumuzun farkında değiliz ya da bunun bilincindeyiz ama gerekli çözüm yollarına başvurmuyoruz. Duygusal açlık tedavi edilmediği takdirde tıpkı bir kar topunun yokuştan aşağı yuvarlanırken kütlesel olarak büyümesine benzer. Bu top gün gelir o kadar çok büyür ki sizi bile ezer geçer… Hedonik yani duygusal açlık da kontrol altına alınmaz, tedavi edilmez ise sizi bir süre sonra ele geçirir ve her an istemsizce kendinizi yemek yerken bulabilirsiniz. Bu hem sosyal sorunlara hem de kişisel problemlere (özgüven eksikliği, sağlık problemleri gibi) yol açabilir.

Covid-19 sürecinin duygusal yeme dürtüsünde bir artış sağladığını düşünüyor musunuz?

Kesinlikle. Covid-19 küresel bir sağlık sorunu haline dönüştü. Yaklaşık 2 yıldır verdiğimiz bu mücadele ciddi bir stresi de doğurdu. Gelecek endişesi, ekonomik sancılar ve koca bir bilinmezlikle birlikte kitlesel olarak duygusal açlığın arttığını söylemek mümkün.