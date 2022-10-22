10 yıl önce Anadolu’nun kültür mirasının korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına destek olmak amacıyla BTA tarafından kurulan Tadında Anadolu ünlü Ege yemek kültürü şefi Dilek Yetkiner’in danışmanlığında İstanbul, Ankara ve İzmir havalimanlarında yolculara hem onlarca medeniyetten süzülen kadim Ege Mutfağı’nı tanıtıyor hem de yolcuğu lezzetli hale getiriyor.
Etkinlik geçtiğimiz günlerde İstanbul ve İzmir havalimanlarından sonra 25-26 Ekim’de Ankara havalimanında “Tadında Anadolu” restoranında yine Ege ve mübadele mutfağında imzası olan ünlü Şef Dilek Yetkiner tarafından gerçekleştirilecek. Kapın valizleri! Havayollarının kampanyalı biletlerini de yakaladınız mı, önce Dilek Yetkiner’in lezzetleriyle damaklarınızı şenlendirip valizinizde anılarla hikayelerle rotanızın keyfine varın…
"Her yemeğin bir hikayesi var"
Hikayesi olan etkinlik, Balkan Savaşları’nın ardından 1923 yılı sonunda Anadolu'ya geri dönmek zorunda kalan, Girit Kandiye'den Urla'ya göç eden bir aileyi anlatıyor. Giritli bir ailenin dördüncü kuşak torunu olan sevgili Dilek Yetkiner, anneannesinin yemek reçetelerine sahip çıkıp onu günümüze kadar taşıyor ve şimdilerde yolculuklarımızda bize eşlik etmesini sağlıyor.
Dilek’in belirttiğine göre, mübadele sırasında göç edenlerin birçoğu en kıymetli varlıkları olarak mutfak kültürlerine sahip çıkmışlar. Anadolu'nun birçok yerine yayılmışlar. Dilek, anneannesinden öğrendiği eski reçeteleri uyguluyor, zaman zaman da farklı uyarlamalar yapıyormuş. Ama önceliğinin reçetelerin ilk baştaki orijinal tariflerini, doğru pişirme yöntemleriyle, doğru sunumlarla yapmak olduğunu, aslında hafızasındaki lezzetleri tekrardan gün ışığına çıkarmak istediğini söylüyor.
Coğrafi işaretli ürünler kullanılıyor
Etkinlik menüsünde bulunan Urla sakız enginarı ve Seferihisar mandalinası gibi coğrafi işaretli ürünler doğal tarımı desteklemek üzere Yeşim Dönmez tarafından kurulan kadın kolektifi Mimas Bahçe'den temin ediliyor. İzmirli kadın girişimci Görkem Özpak’ın yöre kadınlarının geçimlerine katkı sağlamak adına hayata geçirdiği Ampersand Hayat, ata tohumunun kullanımıyla Dilek Yetkiner’in anneannesinin tarifiyle hazırlanan Kulak Mantı servisi sağlıyor.
Menüde ayrıca hurma zeytin, ev yapımı long peyniri, bulgurla hazırlanan çiğ sarma, gemici ekmeği olarak da adlandırılan Girit peksimeti, Urla’nın coğrafi işaretli ürünü sakız enginar, imece usulü yapılan kulaklı mantı, Ege düğünlerinin olmazsa olmazı düğün keşkeği, gelin mevlitlerinde ikram edilen limonlu gelin şerbeti gibi birbirinden özgün lezzetler bulunuyor.
ABD merkezli Daily Meal tarafından Dünya’nın en iyi havalimanı restoranı arasında gösterilen Tadında Anadolu ile şef Dilek Yetkiner’in işbirliği ülkelerin mutfak kültürlerinin tanıtılması ve hikayelernin bilinmesi için en doğru nokta olan havalimanlarında Türk ve yabancılardan oluşan günlük 9000 kişiye hizmet ve lezzet sunuyor.
SİNKONTA NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 2 dilim bal kabağı
- 2 adet piyazlık doğranmış kuru soğan
- 6-7 diş doğranmış sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 1/2 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı un
- Fırın kabını yağlamak için tereyağı
NASIL YAPILIR?
- Kabakları dilimleyin, fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın.
- Kabak, soğan ve sarımsağı iyice harmanlayarak tepsiye yayın.
- Salçayı sıcak suyla açıp karıştırın , zeytinyağı ve tuzu ilave edin, yemeğin üzerine gezdirin.
- 1 yemek kaşığı unu kapakların üzerine eşit olarak serpin.
- Yağlı kağıdı ıslatıp yemeğin üstüne koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Yağlı kağıdı alıp kabakların üzerini kızartın, kızaran sinkontayı süzme yoğurt ile birlikte servis edin.
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