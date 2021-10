Egzersizi bırakmayın

2018 yılında Biogerontology dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, sarkopeniye sebep olan birkaç sebepten bahsedilebiliyor; örneğin protein sentezinde yavaşlama, inflamasyon, kas hücrelerinin yeniden oluşmalarını sağlayan uydu hücrelerinde azalma, yağ ve bağ dokularının iskelet kaslarına sızması gibi. Ayrıca hareketsizlik de kas kütlesini etkiliyor; kullanılmayan kas, geçici de olsa kaybediliyor. Harvard Health’e göre on yıllık bir süre içinde kas kütlesinin %3-5’ini kaybetmek mümkün.

Kas kütlesi kaybetmek yalnızca estetik bir sorun değil. Zayıf kaslara sahip olmak, beden gücünüzü ve günlük aktiviteleri yapabilme becerilerinizi etkiler. Ayrıca yaşla birlikte yaralanma ve düşme riskinizi de artırır. Nature dergisinde 2020 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre sarkopeni, kardiyovasküler hastalıkların ve kemik erimesinin oluşumuyla ilişkili; 65 yaş üstü insanlardaki ölüm oranını arttırdığı da biliniyor.

Neyse ki kas kaybını kaçınılmaz bir son olarak görmeye gerek yok. Düzenli egzersizle – özellikle de güç arttırıcı antrenmanlarla –sarkopenye karşı korunabilirsiniz. Ağırlık kaldırma ve vücut ağırlığı egzersizleri, kasları ve kemikleri güçlendirmenin en iyi yolları olduklarından yaşla ilişkili kas kaybı ile mücadele açısından idealdir. “Ağırlık egzersizleri yalnızca kaslarınız değil, iskelet sisteminizi de güçlendirir,” diyor The College of William & Mary’den kinezyoloji profesörü Michael R. Deschenes.

Evet, beden sağlığımız için, uzun bir ömür için her yaşta egzersiz şart; ancak 30. yaş gününüzü kutladıysanız eğer, uzmanlara göre güç antrenmanlarını acilen ciddiye almaya başlamanız gerekiyor. İşte size başlamanıza ve her bir egzersizden maksimum verimi almanıza yardımcı olacak bilim temelli birkaç tavsiye:

Haftada en az iki kez güç antrenmanları yapın

Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC)’ye göre, yetişkin bireyler haftada en az iki gün güç antrenmanı yapmalılar. (haftalık 150 dk. orta-yoğun egzersize ek olarak) Baştan aşağı bir vücut geliştiriciye dönüşmenize gerek yok. Haftada birkaç kez biraz dambıl kaldırmak fark yaratacaktır.

Tüm bedeni çalıştıran hareketlerle kas geliştirin

Kol ve bacak egzersizleri internet dünyasında bolca önümüze düşüyor; ancak birçok kas grubunu ayın anda çalıştıran vücut hareketleri ile emeğinizin karşılığını daha çok alacaksınız. (bisepslerinizi çalıştırmaya uğraşmaktansa önceliği squat ya da omuz press gibi egzersizleri deneyin) 2019 yılında The Journal of Strength and Conditioning Research dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, haftada beş adet tam-vücut egzersizi yapan erkeklerin kasları, egzersizlerini kas gruplarına göre ayıranlara kıyasla daha kalın oluyor.

Her tekrara 2 sn. ekleyin

Kaslarınızı daha hızlı bir şekilde mi güçlendirmek istiyorsunuz? Her tekrara fazladan birkaç saniye daha eklemeyi deneyin – özellikle de ağırlığı indirme kısmına. 2016 yılında yapılan bir çalışmaya göre, göğüs press egzersizi yaparken ağırlığı iki saniye daha fazla sürede indirmek, tüm hareketi çok daha etkili kılıyor. Bu teknik, “gerilim altında geçen süreyi" yani bir kası hareket esnasında çalıştırdığınız süre miktarını maksimize ediyor. “Bu metot, daha fazla ağırlık eklemesi yapamayacağınız egzersiz türlerinde, kendinizi korkunç bir düzlükte bulduğunuz ya da en basitinden spesifik kas gruplarını hedeflemeye çalıştığınız anlarda çok işinize yarayacaktır,” diyor antrenör Tim Liu.

Tekniğinize seviye atlatın

Kas kazanımınızı, rutininize daha ileri seviye antrenman teknikleri ekleyerek de maksimuma çıkarabilirsiniz. Ancak bu durum daha fazla ağırlık kaldırmanız ya da kendinize özel bir antrenör tutmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Mesele daha çok ağırlık kaldırmakta kullandığınız teknikte. 2021 yılında Sports Medicine dergisinden yayınlanan bir çalışma kapsamında, zamandan tasarruf sağlayan güç odaklı egzersizlere dair tavsiyeler derlenerek bir araya getirildi.

Verilen önerilerden biri şöyle oldu: “İleri antrenman stratejileri, geleneksel antrenmanlara kıyasla gereken süreyi neredeyse yarıya indirger ve bunu egzersiz hacmini koruyarak yapar.” Yani süper-setler (arada mola vermeden iki egzersiz setini art arda yapmak), drop-setler (belirli bir hareketi yorulana dek defalarca yapmak) ya da setiçi dinlenme tekniği (her set arasında duraksamak) gibi uygulamaları tercih ederek aynı kazanımları daha kısa sürede elde edebilirsiniz.