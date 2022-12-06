Ekmek arası yenen her şey mi dersiniz; suyuna ekmek banılmayan yemek mi dersiniz, bayatından tazesine, susamlısından, cevizlisine, üzümlüsünden, zeytinlisine, tahinlisinden, yoğurtlusuna…

İster mahallenizin fırınından aldığınız, ister karantinada denediğiniz bütün ekmeklerin, yemeyin de yanında yatın… Hadi gelin önce ekmeğin binlerce yıllık hikayesine, ardından da dünya ekmeklerine bir göz atalım. Bayat ekmekten neler yapabileceğimizi görmek için de bu linkle tıklayabilirsiniz.

Binlerce yıllık bir hikaye

İnsanoğlunun bilinen en eski ve önemli gıda maddesi ekmeğin hikayesi, un su ve maya ile binlerce yıl öncesine dayanıyor. İlk insanlar su ile ıslatılmış ve kendi haline bırakılmış buğday kırmasında gözeneklerin meydana geldiğini görmüşler ve gözenekli kütleyi sıcak taşlar üzerinde pişirdikleri zaman tat ve lezzetinin iyi olduğunu anlamışlar. Bu farkındalık sonrasında çeşitlenen ekmek, yavaş yavaş toplumlar arasında yayılmaya başlamış…

Mayanın tesadüfen bulunmasının ardından beyaz ekmek soyluların ve sarayın simgesi haline gelmiş. Zamanla bu mayalı ekmekler o kadar değer kazanmış ki, Eski Mısır’da bu ekmekler para yerine de kullanılmış. Mısır’dan Roma’ya ordan da Batı Avrupa’ya kadar yayılıp ardından bütün dünyada sofralarda yerini almış.

Dünyanın ekmeği

Yurdumuzda yaygın olarak buğday unundan ve mayalanmış hamurdan üretilen ekmek, bölgelere göre mısır, yulaf, çavdar ve benzeri tahıllardan da üretiliyor.. Belki ismi, formu ya da içerenleri değişiyor fakat ekmek tutkusu asla değişmiyor. İtalya’nın ciabattası, Fransa’nın bageti, Avustralya’nın damperi, Hindistan’ın naan ekmeği…

İşte dünya üzerinde ekmek çeşitleri