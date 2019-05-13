Ekonomik tatil yapmanın yolları

Tatile gitmek, aslında düşündüğümüzden daha karmaşık bir konu. Zira çok sayıda insan, hayallerindeki tatili en ekonomik şekilde gerçekleştirmenin yollarını arıyor. İşler de bu noktada karışmaya başlıyor. Ne yapmak, nereye gitmek, ne tür bir tatil yapmak istediğine karar vermeye çalışan seyahat sever, bir taraftan da işin ekonomik boyutunu düşünmek durumunda kalıyorlar. Çoğu insan, tatil seçimini ele alırken iki temel faktörü göz önünde bulunduruyor. Bunlardan biri yaşanacak deneyimler; ikinci ise tatil için ayırılması gereken bütçe.

Tatilcilerin görmediği üçüncü bir faktör daha var aslında... O da 'gerçekten ne istediğini bilmek'. Amacınız günlük rutininizden biraz olsun uzaklaşmak mı? Yoksa bronzlaşmak mı? Yani insanların genel tavırları da tatil kararlarında son derece etkili oluyor. Bu ve buna benzer çok sayıda unsuru çözüme kavuşturmak, bundan sonraki tatillerinizi daha mutlu ve ekonomik geçirmenizi sağlamak için Neredekal.com dikkat etmeniz gerekenleri, tavsiye niteliğinde açıkladı.

1– Tatilinizin süresini belirleyin

Tatiliniz için kaç günlük bir program hazırlayacağınız, ekonomik hususları halledebilmeniz için atmanız gereken birincil adımdır. Siz henüz bütçenizi belirlememiş olabilirsiniz ancak aşağı yukarı harcayacağınız maksimum tutarın ne kadar olduğunu da biliyorsunuzdur. Elbette çalışan kesim tatil için belli bir süre ayırabiliyor bu da genelde 1 ya da 2 haftayla sınırlı kalıyor. Tatil için kaç gün ayıracaksınız; 4 gün mü, 10 gün mü, yoksa 1 ay mı? Bunu bilmeniz sonraki adımları bir hayli kolaylaştıracaktır.

2– Gitmek istediğiniz yerlerin listesini çıkarın

Somut olarak elinizde bir liste olmasa bile içten içe keşfetmenin hayalini kurduğunuz destinasyon illa ki vardır. Bunları istek sıranıza göre yukarıdan aşağıya sıralayabileceğiniz bir liste yapın. Bu destinasyonlar yurt içi ya da yurt dışı olabilir. İlk etapta her birini yüzeysel olarak inceleyin. Hava şartları nasıl, yüksek sezonda mı tercih ettiniz, vs. gibi unsurları şöyle bir gözden geçirin. Mesela aylardan mayıs ve gitmek istediğiniz yer Bodrum. Ancak Kaş da aklınızın bir köşesini kurcalamıyor değil. Bir taraftan da Datça’yı o kadar çok merak ediyorsunuz ki, ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız. Nasıl seçim yapacaksınız? Okumaya devam edin.

3– Seyahat türünüzü kararlaştırın

Evet, işte bu noktada tam olarak yapmanız gereken, seyahat türünüzü kararlaştırmak olmalı. Aradığınız şey sadece bir deniz tatilinden ibaretse kesinlikle Datça sizin için doğru bir tercih olacaktır. Belki de denizin yanında biraz macera da arıyorsunuzdur, o halde rotanızı Kaş’a çevirebilirsiniz. Gündüz denizime gireyim, gece de arkadaşlarımla eğleneyim diyorsanız belki de sizin için ideal tatil destinasyonu Bodrum’dur. Elbette ki bunlar birer örnek. Hep yurt içinden örnek verdik ama siz Afrika’da macera dolu bir safariye de çıkmak istiyor olabilirsiniz. Belki de beyaz kum-turkuaz denizdir aradığınız ve onu da Maldivler’de bulacaksınızdır. Ya da kültürel bir şehir turu yapmaktır aklınızdaki. Nasıl bir seyahat istediğinize karar verdiğinizde, hazırladığınız listeden seçim yapmanız da daha kolay olacaktır.

4– Lüks kavramı gerçekte sizin için ne ifade ediyor?

Eğer söz konusu olan ekonomik tatilin yanında sizin için doğru olan tatili yapmaksa eğer bu noktada kendinize dürüst olmanız fazlasıyla önemli. Kısıtlı bir bütçeniz varsa ve bu nedenle çadırda kalmaya razı oluyorsanız, orada bir durun. Çünkü aklınız 5 yıldızlı otellerde kalıyorken mutlu bir tatil geçirmeniz söz konusu olamaz. Aynı zamanda, sırf 5 yıldızlı otelde kalmak uğruna yerel deneyimlerden feragat edecek olmanız da iyi bir şey değil. “Lüks” kavramı sizin için ne ifade ediyor? Önce onu ele almanız ve gerekirse bu konuda kendinizi daha sade düşünmeye teşvik etmelisiniz. Çadırda kalmak zorunda değilseniz ancak illa 5 yıldızlı bir otelde konaklayacaksınız diye de bir kural yok. Bütçenizi zorlayabildiğiniz kadar zorlayın elbette ancak döndüğünüzde hayatınız da zehir olmasın.

5– Özel ilgi alanlarınızı belirleyin

Siz farkında olmasınız da ilgi alanlarınız ve sahip olduğunuz hobiler tatilinizin mükemmel geçmesini sağlayacak en önemli unsurlardan biri. Mesela, içinizde bir gurme yatıyorsa, tatilinizde olabildiğince çok yerel tatlar denemelisiniz. Fotoğrafa ilgi duyuyorsanız, bol manzaralı bir rota tercih etmelisiniz. Belki de bir bisiklet tutkunusunuz ya da doğa içinde kamp yapmak tam size göredir. Tarihe aşırı merak duyuyor da olabilirsiniz o halde tatilinizde kültürel noktalara daha fazla zaman ayırmalısınızdır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Doğru tatil yapmanın en önemli kurallarından biri de kendini tanımaktan geçer.

6– Yakın çevrenizin tavsiyelerine kulak verin

Aileniz ya da yakın arkadaşlarınızın tavsiyelerini de göz önünde bulundurmalısınız. Zira sizi kendinizden sonra en iyi tanıyan kişiler onlar. Hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız çoğu şeyi bildiklerinden, doğru tavsiyelerde bulunma ihtimalleri oldukça yüksek. Sorgusuz sualsiz uymak zorunda değilsiniz elbette ancak değerlendirmeye almamanız için de hiçbir neden yok. Unutmayın ki sevdikleriniz sizin iyiliğinizi istiyor.

7– Araştırma yapmak için kendinize yeterli zamanı tanıyın

Seyahatinize yeteri kadar hazırlandığınızdan emin misiniz? Spontane planlardan hoşlanıyorsanız ona diyecek bir lafımız yok. Fakat tatilinizi hem ekonomik, hem de mutlu geçirmekte kararlıysanız, o zaman dersinize iyi çalışmanız olmanız gerekiyor. Gideceğiniz yere karar verdiniz, kaç gün kalacağınızı biliyorsunuz, o halde artık derin araştırmalara girişmenin vakti geldi. Baştan sona gün gün neler yapacağınızı, nerede yemek yiyeceğinizi, nerede kalacağınızı, neler yapacağınızı, nereleri gezeceğinizi önceden belirlerseniz, bütçenizi belirlemenizde daha kolay olur.

8– Tatile yalnız mı yoksa arkadaşlarınızla mı çıkacağınıza karar verin

Tatile kaç kişi gideceğinizden ziyade kiminle gideceğiniz de büyük bir önem taşıyor aslında. Eğer tatil arkadaşınızla taşıdığınız özellikler uyuşmuyorsa, tatilinizin zehir olması kaçınılmaz. Ancak uyum içinde olduğunuz bir tatil arkadaşı, bütçe paylaşımı açısından da sizi mutlu edecektir. Bunun yanı sıra bir tur firmasına da kendinizi teslim etme seçeneğiniz de bulunuyor. Bütçenizi önceden belirlemek adına tur firmasıyla yani kalabalık bir grupla da tatile çıkma seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

9– Ulaşım ve konaklama ücretlerini önceden ödeyin

Özellikle bütçenizi kontrol etmeniz konusunda bunun çok faydasını göreceğinizden emin olabilirsiniz. Ulaşım ve konaklama masraflarınızı, tatil gününüzden önce bitirmiş olursanız tatilde daha rahat harcama yapabilirsiniz. Üstelik dönüşte hiç borç bırakmamanız da size ayrı bir huzur verecektir. Dilerseniz önceden taksitlendirme şeklinde rezervasyonlarınızı yaptırarak, kendinizi hiç zora sokmadan da hayallerinizin tatilini gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Eğer uçakla ulaşım sağlayacaksanız en az 6-8 ay kadar önce yerinizi ayırtırsanız son derece ekonomik biletler yakalamanız mümkün. Yine ekim ayı itibariyle başlayan erken rezervasyon dönemlerinde tatilinize karar vermek, en ekonomik şekilde tatile çıkmanızı sağlayacaktır.

10– Ne kadar harcama yapacağınızı kesinleştirin

Artık bütçenizi belirlemeye hazırsınız. Tüm bu sıraladığımız maddeleri gerçekleştirdiyseniz, geriye sadece bütçe belirleme kalıyor. Neye ne kadar harcama yapacağınız tamamen sizin beklentilerinize göre değişiyor. Bütçenizin dışına çıkmamaya dikkat ederseniz, dönüşte kötü bir sürprizle de karşılaşmış olmazsınız. Bugünden sonra ekonomik ve doğru tatil kararı vermek konusunda sıkıntı yaşamayacağınızı umuyoruz.