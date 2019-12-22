Elazığ'ın tarihi mahallesinde sis manzarası

Samsun’dan Mardin’e seyahat ettiklerini ancak Tarihi Harput Mahallesi’ni görmek istediklerini ve manzaranın inanılmaz olduğunu ifade eden Sema Ülkü Güngör ise “Çok güzel bir manzara var. Elazığ’da aşağıdaydık. Orası çok soğuktu burası çok farklı ve güzel. Harput’u gördük beğendik. Sisli olması daha güzel olmuş çok farklı bir manzara oluşmuş”diye konuştu.