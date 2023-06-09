Eliminasyon diyeti hayatınızı değiştirecek

Herhangi bir yiyeceğe alerjiniz olup olmadığını anlamak için doktora gittiniz ve elinizde bir eliminasyon diyeti broşürüyle geri mi döndünüz?

Evet, alerji testi son derece aydınlatıcı bir yöntem; ancak vücudunuzda otoimmün artritten huzursuz bağırsaklara ya da akneye kadar birçok sıkıntıya sebep olabilen inflamasyonun olup olmadığını öğrenmenin en net yolu, zanlı durumundaki yiyeceklerden bir ay kadar vazgeçmek, sonra da yeniden yemeye başlayıp nasıl hissettiğinizi görmek.

Aslında eliminasyon diyetini herkesin bir kez de olsa denemesi gerekiyor.

Nasıl bir yol izlemek gerekiyor peki?

İşte size kendi eliminasyon diyetinizi hazırlamada yardımcı olacak 5 adımlık bir plan:

Adım 1: Semptomlarınızı belirleyin

Cilt sorunlarınız mı var? Yoksa gaz, şişkinlik, kabızlık gibi sindirim sistemi sorunları? Kötü alerjiler? Enerji düzeyiniz nasıl peki? Ya ruh haliniz? Bilincinizin bulanıklaştığını düşünüyor musunuz hiç? Bunlar, besin hassasiyetlerinin potansiyel semptomlarından.

Eliminasyon diyetine başlamadan önce, vücudunuzda meydana gelen tüm olumsuzlukların bir listesini çıkarın. Hafif ya da ağır semptom olmaları fark etmez. Böylelikle diyet sırasında meydana gelen önemli değişiklikleri fark edebileceksiniz.

Adım 2: Olası zanlıları 23 gün boyunca hayatınızdan çıkarın

Temel bir eliminasyon diyeti şu kadar basit aslında: 23 gün boyunca sıfır glüten, süt ürünleri, yumurta, soya, hazır yemek ve alkol.

Neden 23 gün peki?

Bağışıklık sisteminin besinlere tepki verirken ürettiği proteinler olan antikorların geri çekilmeleri 21 ila 23 gün sürer. Yani hassas olduğunuz besin türlerinden en az 21 gün boyunca uzak durmazsanız, eliminasyonun gerçek etkilerini deneyimleyemezsiniz.

Neden sıfır alkol peki? Alkolde şeker bulunur; şeker ise bağırsaklardaki mayanın ve zararlı bakterilerin coşmasına sebep olur. Yani alkolü diyetinizden çıkardığınızda, yalnızca böylesi bir uyku aksatıcı ya da depresan etkilere sahip bir şeyin yokluğundan değil, aynı zamanda da bağırsaklarınızdaki sağlık açısından kritik olan florayı değiştirdiğinizden birkaç gün içinde iyi hissetmeye başlarsınız.

Adım 3: Alışveriş listesi hazırlayın

“Ne yiyeceğim peki?” diye mi düşünüyorsunuz? Endişelenmeyin, başarabilirsiniz. Bu diyetin gerektirdiği tek şey, biraz alışveriş ve yemek hazırlama sürenize ekleyeceğiniz fazladan birkaç dakika.

Yeni bir alışkanlığı oturtmak bir insanın 21 gününü alır. Bu yüzden eliminasyon diyetinin 23 gün sürmesi çok önemli. Bu yeni alışkanlıkların kalıcı olmalarını istiyoruz çünkü.

Alışveriş listeniz ise şöyle olmalı:

%30 protein: Yağsız et, tavuk, balık ya da kabuklu deniz ürünü gibi.

%70 sebze, fasulye ve mercimek gibi baklagiller, kuruyemişler, tohumlar ve kinoa gibi glütensiz tahıllar.

Bu kadar basit işte! Daha detaylı açıklamak gerekirse;

Eliminasyon diyeti için yapmanız gerekenler:

Balık tüketin. (ton balığı, kılıç balığı gibi yüksek cıva içerikli balıklardan uzak durun).

Bol bol lif ve işlenmemiş, doğal ürünler tüketin.

Sağlıklı yağ türlerini tercih edin; zeytinyağı, hindistancevizi yağı, ayçiçek yağı, keten yağı, ceviz yağı, avokado gibi.

Eliminasyon diyeti için yapmamanız gerekenler:

İşlenmiş protein ya da enerji barlarından yemeyin. Çünkü genelde içeriklerinde 15 gr. kadar şeker bulunuyor. Acil bir atıştırmalık olarak çantanızda bulundurmayı seviyorsanız bunları, şeker oranı en düşük olanları tercih edin.

Diyetinize glütensiz ekmeklerle, mısır gevrekleri ya da krakerlerle karbonhidrat yüklemesi yapmayın. Evet, bunları yemede sakınca yok; ama glüten içerikli rafine karbonhidratları glütensiz alternatifleriyle değiştirmiş olmayın. Glütensiz olanlar dışında yulaflara özellikle dikkat edin.

Adım 4: 23 günün sonunda çıkardığınız gıdaları diyetinize geri sokun

Bu adım da düşündüğünüzden kolay aslında. 24. günde beslenmenizden çıkarmış olduğunuz gıda türleri arasında bir seçim yapmanız gerekiyor sadece – glüten ya da süt ürünleri ya da yumurta gibi – bir tanesiyle sınırlı olacak şekilde tabi ki.

48 saat boyunca kendinizi dinleyin. 2 günün sonunda vücudunuzdan herhangi bir tepki almıyorsanız, tekrar yemeyi deneyin ve nasıl hissettiğinize bir bakın. Bu noktadan sonra, mevzu bahis gıda türünü diyetinize tekrar ekleyip eklememek sizin tercihinize kalmış. Bu ilk aşamayı atlattıktan sonra ise bir seçim daha yapıp aynı adımları tekrarlayın.

Adım 5: Bedeninizi dinlemeyi sürdürün

Diyet ve yeniden tanıtma süreci boyunca, nasıl hissettiğiniz üzerine odaklanmaya devam edin. Belki de ummadığınız değişimlerle karşılaşacaksınız. Uyku kaliteniz ya da enerji düzeyiniz iyileşecek belki de. Cildinizdeki kızarıklıklar geçecek ya da karnınız düzleşecek belki.

Hiçbir kan testi, belirli bir yiyecek türü olmadan hayatınızın nasıl olacağını gösteremez size; bu noktada kritik olan, deney yapmak. Kendi kendinize çözüm yaratarak ömür boyu sürebilecek inflamasyondan, sinir bozucu semptomlardan ve bazı durumlarda kronik hastalıklardan korumuş olacaksınız kendinizi.