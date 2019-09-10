En çok ziyaret edilen şehirler

İstanbul ve Antalya, dünyanın en çok seyahat edilen 200 şehri arasında, üstelik ilk 10'da. Antalya sıralamadaki yükselişine rağmen ilk 20'de turistlerin en az harcama yaptığı şehir oldu. İşte 2018'de dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri.