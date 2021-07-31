Covid-19 yasakları, evde-kal uygulamaları, seyahat kısıtlamaları derken, geçtiğimiz yıl boyunca yaşadığımız sokaklardan ya da caddelerden uzaklaşma fırsatı bulamadık pek.

Time Out, yurt dışı seyahatleriniz için ilham alabileceğiniz cadde listesi hazırladı.

Global medya devi, dünya çapında 27 bin kişi tarafından seçilen, “dünyanın en havalı caddeleri” adını verdiği bir liste oluşturdu.

İlk 10’u belirleyebilmek adına, Time Out editörleri, her bir aday caddeyi yeme-içme hareketlerine, kültürel ve gece hayatı olanaklarına odaklanarak baştan aşağı inceledi.

Ekip, her caddenin birlik ve beraberlik hissini ne kadar beslediğini de – ki bu salgın döneminde hiç olmadığı kadar önemli bir şey bu – göz önünde bulundurdu.

Topluluk ruhu

Smith caddesi: Listenin zirvesinde Avusturalya Melbourne’daki, birbirinden bağımsız dükkanları, gay barları, canlı müzik mekanları ve harika restoranlarıyla Smith caddesi yer alıyor

Time Out’a göre, caddenin listenin zirvesine yerleşmesinin en büyük sebebi, şehirdeki sokağa çıkma yasakları boyunca yerel halkın caddedeki iş yerlerinin yardımına koşması olmuş.

Above Board adındaki minik kokteyl barı, Smith caddesinin özellikle önerilen noktalarından biri.

Mekânın sahibi ve baş barmeni olan Hayden Lambert, caddedeki harika insanlara çok şey borçlu olduklarını söylemiş.

“Above Board’ı 2016 yılında açtığımızdan beri bölgede yavaş yavaş yaşanan değişimleri heyecanla izledik,” diyor Lambert. “Bize kalırsa bu bölge kültürün, iyi hislerin ve harika mekanların iç içe geçtiği bir pota haline geldi.”

Passeig de Sant Joan: Listedeki 2 numara Barselona’nın Passeig de Sant Joan’ı. Bu İspanyol caddesi, Barselona’nın Las Ramblas’ı kadar meşhur olmayabilir; ancak Passeig de Sant Joan, bisiklet yolu, geniş kaldırımları, ağaçları ve bolca açık havada oturabilme imkanları ile şehrin ilk yeşil koridorlarından bir olarak biliniyor. Ayrıca şu anda Mercat de l’Abaceria adındaki gıda pazarına ev sahipliği yapıyor.

South Bank: Listenin 3. sırasında ise Londra’daki South Bank caddesi yer alıyor. Londra Ulusal Tiyatro’sunun ve Shakespeare’s Globe’un bulunduğu cadde, hükümetin Covid kısıtlamalarını kaldırmasıyla tiyatro sezonunu yeniden açmak için hazırlık yapıyor.

Londra’nın bu ferah yürüyüş yolu, nehir boyunca St. Paul’s Cathedral’inin baş döndürücü manzarasını da gözler önüne seriyor. Ayrıca burada farklı farklı yiyecek ve içecekler deneme fırsatını da bulabilirsiniz.

San İsidro: Listede 4 numarayı garantileyen Havana’daki San İsidro caddesi bu başarısını çoğunlukla muhteşem sokak sanatlarına borçlu.

Sunset Bulvarı: Beş numaradaki Los Angeles’ın Sunset Bulvarı ise Kaliforniya’nın en meşhur caddelerinden biri.

Yerel görünüm

Time Out, her yıl dünyanın en havalı semtleri listesi hazırlasa da dünyanın en havalı caddeleri sıralamasını ilk kez yaptı. Time Out’tan gelen açıklamaya göre, 2021 yılında “biraz daha detaylara inmeyi, daha da yerelleşmeyi” hedeflediler.

Hazırlanan listede her bir caddede yapılabilecek en keyifli aktivitelere dair öneriler de mevcut –Rotterdam’daki WORM sanat kompleksini gezmekten tutun, Rua Três Rios, São Paulo’daki Bellapan Fırını’nda bir buzlu kahve içmeye, Lizbon’daki kitapseverlerin cenneti Ler Devagar’da kaybolmaya kadar her şey.

Time Out, bu caddeleri “şehirlere dair sevdiğimiz her şeyi içinde barındıran küçük evrenler” olarak tanımlıyor.

“Bu caddeler, seyahat hayallerimizin bir kenara atıldığı, evden uzaklaşmanın gittikçe daha da zorlaştığı bu dönemde çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hissettirdiler bize.”

İşte Time Out’a göre dünyanın en havalı 10 caddesi