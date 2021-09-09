En iyi detoks: Sağlıklı ve dengeli beslenmek

Kilo vermek, sağlıklı olmak isteyen pek çok kişi detoks içeceklerinden medet umuyor. Detoksun sadece özel sıvılar, besinler veya katkılar tüketmek olmadığını söyleyen diyetisyen Hilal Öz, sağlığımızı birden düzeltip tüm sorunlarımızdan kurtulmamızı sağlayacak “mucizevi” bir detoks tarifinin bulunmadığının altını çiziyor.
Günümüzde detoks içecekleri, milyonlarca liralık kocaman bir endüstri. Bu büyük endüstrisi “mucizevi” içecekleri tüketerek hastalıklardan kurtulacağımızı ve sağlıklı bir hayata kavuşacağımızı vadediyor. Üstelik artık yemek yerine sadece sıvı detoks içecekleri ile beslenme bile moda olmuş durumda. Peki, detoks içecekleri gerçekten “mucizevi” mi? Uzun yıllar sağlıksız beslendikten sonra “3 günlük detoks” kürleri ile vücudumuzu tamamen arındırmak ne kadar mümkün? Bu soruları dDiyetisyen Hilal Öz’e sorduk.
Detoks, sözlük anlamı olarak vücutta biriken toksik maddelerin atılması ve uzaklaştırılması demek. Dyt. Öz, her sağlıklı vücudun zaten çalışan, aktif bir detoks (detoksifikasyon) sistemi bulunduğuna dikkat çekerek “Sağlıklı ve dengeli beslenildiğinde, susuzluk, mineral ve vitamin eksikliği çekilmediğinde; vücut kendisini bağırsaklar, karaciğer, böbrekler, deri gibi organlar aracılığıyla yeniler ve toksinlerden arındırır” diyor. Dyt. Öz, bu nedenle detoks yaparken amacımızın mucize beklemek değil organlarımız arasındaki bu uyumu korumak, besin ve sıvı eksikliklerini gidermek ve vücudumuzu canlandırmak olması gerektiğinin altını çiziyor.
Sağlıklı bir detoks nasıl yapılmalı?
Sağlıklı bir detoks için özel karışımlar veya paketli gıdalar tüketmenize gerek olmadığını söyleyen diyetisyen Hilal Öz, kolayca detoks yapmanın yollarını şöyle özetliyor: “Öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edin. Öğünlerinizi yaşam ritminize göre ayarlayın. Günde an az 2 – 3 litre su için. Metabolizmanızı yavaşlatmamak için uzun süre aç kalmayın. Detoksun sadece özel sıvılar, besinler veya katkılar tüketmek olduğunu düşünmeyin. Katı gıdalardan uzak durup yalnızca detoks içecekleri tüketmeyin!”
Peki ya “mucizevi” detoks tarifleri?
Dyt. Öz, sağlığımızı birden düzeltip tüm sorunlarımızdan kurtulmamızı sağlayacak “mucizevi” bir detoks tarifinin bulunmadığının altını çiziyor. Ancak birçok besin yeterli ve dengeli tükettiğinizde içerdiği faydalı bileşenlerle genel sağlığınıza katkıda bulunabileceğinizi belirtiyor. “Su içmenizi kolaylaştırıyorsa meyve ve sebzelerle sularınızı renklendirebilirsiniz” diyen Öz, sağlıklı beslenmek, yağ yakmak ve ödem atmak için en önemli şeylerden birinin yeterli ve dengeli su tüketimi olduğunu hatırlatıyor.
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