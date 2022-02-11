En iyi fotoğraf çekilecek noktalar

Marmara Bölgesi

Işığın ve insan hikayelerinin, tarihi kalıntıların ve kültürel zenginliklerin peşinde koşan fotoğraf gezginleri için İstanbul, biçilmiş kaftan... Turistlerin gözdesi, muazzam fotoğraflar çekmek isteyenlerin en favori yerlerinden biri olan Sultan Ahmet Camisi, en otantik ve en renkli kareler için muazzam bir yer olan Kapalıçarşı, rengarenk dünyasını kendi mistik dokusuyla birleştiren Balat ve Beyoğlu sokakları bunlardan birkaçı... Ayrıca, Çukurcuma'daki antikacılar ve eskiciler, Samatya'daki balıkçılar da fotoğraf makineleri için ideal kareleri sunacak destinasyonlardan...

Yedigöller ve Abant'ta doğa, fotoğraf tutkunlarına unutulmaz kareler vadediyor. Marmara Bölgesi'nde gezilecek yerler listesinde Bursa-Cumalıkazık, Sapanca, Maşukiye, Kartepe, Uludağ ve Kartalkaya da yer alıyor.