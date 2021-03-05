En romantik yer Kapadokya

2021 yılı için hepimizin en büyük dileği bol bol seyahat etmek. Gönül rahatlığıyla çıkabileceğimiz seyahatlerin geleceği günleri iple çekiyoruz. Hatta bazılarımız yaz planlarını şimdiden yapmaya başladı bile. Henüz planlarını yapmayanlar da seyahat hayalleri kuruyor.
Türkiye’nin lider uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun kullanıcıları arasında yaptığı anketle 2021 yılında en çok seyahat hayali kurulan yerleri, en romantik şehirleri ve trendleri derledi.
2020’nin hayalleri 2021’in yaz aylarına ertelendi. Kullanıcılarının 2021 yılına dair hayallerini, en çok gitmek istedikleri yerleri ve özlemini çektiklerini listeleyen Türkiye’nin lider uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun, 2021 yılının ‘EN’lerini derledi.
En romantik şehir: Nevşehir
Enuygun takipçileri “Sence Türkiye’nin EN romantik şehri neresi?” sorusuna en çok Nevşehir Kapadokya cevabını verdi. Peri bacalarının manzarasını beraber izlemek herkesin hayali. Özellikle birçok evlilik teklifine şahit olan Kapadokya, mağara otelleriyle balayı için de çok sık tercih ediliyor. Sabahın erken saatlerinde havalanan balonları izleyebileceğiniz Kapadokya otelleri, romantik bir tatil için gereken her şeyi sunuyor. Türkiye’nin en romantik şehri sorusuna Nevşehir’den sonra en çok gelen diğer cevaplar arasında Antalya, İstanbul ve İzmir de bulunuyor. Bu şehirleri Muğla takip ediyor.
En çok İtalya ve Hollanda özlendi
2020 yılında yurt dışı seyahat planı olanlar en çok üzülenler oldu. İlk başlarda kısa süreli olacağını düşündüğümüz yurt dışı seyahatlerinin ertelenmesi, sandığımız gibi kısa süreli olmadı. “2021’de EN çok seyahat etmek istediğin yer neresi?” sorusuna Enuygun takipçilerinin çoğundan İtalya ve Hollanda yanıtı geldi. İtalya’da şehir olarak Roma, Floransa ve Venedik öne çıkarken Hollanda’da en çok Amsterdam özlendi. Japonya, Küba, Norveç ve Finlandiya da en çok özlenen yerler arasında yer aldı. Türkiye’de en çok seyahat etmek istenen yerler ise İzmir, Gaziantep, Urfa, Adana, Kars ve Antalya oldu.
En az bilinen yöresel lezzet: Sütlü biber turşusu
Yurt içi seyahatlerin artmasıyla birlikte yöresel mutfaklar da daha çok bilinmeye ve tercih edilmeye başlandı. İskender, Adana kebap, mantı, baklava, sarma gibi dünyaca ünlü yemeklerimizin yanında yöresel binlerce lezzetimiz var. Enuygun takipçilerine bu sefer az bilinen yöresel lezzetleri sordu ve takipçilerin %74’ü sütlü biber turşusunu bilmediklerini söyledi. Trakya yöresinde yapılan sütlü biber turşusu en az bilinen yöresel lezzet olurken Antalya’nın tahinli piyazı ve Mersin’de yapılan batırık ise %62 oranla az bilinen lezzetler arasında.
Yurt içi seyahatleri daha çok tercih edilecek
2021 yılında yurt içi ağırlıklı seyahat planları ön planda olacak. Türkiye’de doğaya yönelik tatiller, karavan yolculukları, glamping ve ekolojik seyahat gibi tatil çeşitlerini, 2021’de sosyal medyada da sık sık göreceğiz. 2021 seyahat trendleri ile ilgili yapılan ankete katılan Enuygun takipçilerinin %55’i yurt içi tatillerinin 2021’de daha çok tercih edileceğini düşünüyor. Özellikle doğayla baş başa olmak isteyenler için Erikli, Assos, Gökçeada, Rize, Ordu gibi birçok farklı destinasyon bulunuyor.
Dijital göçebelik devam edecek
Uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte yaşadığımız şehirle olan bağ da değişti. Bu sayede de interneti, elektriği ve bilgisayarımızı koyabileceğimiz bir masası olan herhangi bir yer ofis haline gelebiliyor. Bu kolaylık nedeniyle şehirden göç başladı ve çoğu kişi, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden Ege Bölgesi’ne taşındı. Enuygun takipçilerinin %86’sı “Dijital göçebelik devam edecek mi?” sorusuna ‘evet’ yanıtını verdi.
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