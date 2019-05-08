en tehlikeli sular

8- Michigan Gölü/ABD

Michigan Gölü aynı Bermuda Üçgeni gibi adı çıkmış gizemli bir göldür çünkü üstünde Kuzey Amerika'da gerçekleşen en korkunç uçak kazalarından biri gerçekleşmiştir. Ve bunun için herhangi bir sebep gösterilememektedir. Bunun yanı sıra gölde oluşan ani akımlar sebebiyle her yıl birçok kişinin ölümüne sebep olduğu söylenmektedir.