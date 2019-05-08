en tehlikeli sular

1- Kivu Gölü, Ruanda/Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Görünüşte çok huzurlu olan bu gölün ölümcül olmasının sebebi karbondioksit ve metan gazlı tabakalarının olması. Gerçekleşecek olan en ufak deprem bile çok büyük bir patlamaya neden olabilir.
2- Drake geçidi/Güney Amerika
Buz dağları, çok şiddetli esen rüzgarlar, görüş alanı darlığı ve daha birçok şey Drake geçidinden geçen gemilerin katlanması gereken zorluklardan. Bu geçit, Macellan zamanından Panama Kanalı'nın keşfine kadar oradan geçip alabora olan gemilerin mezarlığı olmuş durumda.
3- Rio Tinto, Portekiz/İspanya
Tinto Nehri'nin tepesinde 3000 yıl önce yapılan fosil kazıları nehirin çok tehlikeli ağır metallerle dolmasına sebep olmuş. Aynı zamanda nehrin kendi ekosisteminde bulunan bakteriler metalleri oksitlemiş ve suyun rengini kırmızıya çevirmiş.
4- Kaynayan Göl/Dominik
Suyun tabanından yükselen 92°C sıcaklığındaki sıcak hava baloncuklarına eşlik eden lavların olduğu bu suda sürekli kaynama olmamasına rağmen kaynama riski çok yüksek olduğundan yüzmek kesinlikle yasak.
5- Horseshoe Gölü/ABD
Horseshoe Gölü'nün zeminindeki çatlaklardan yayılan ölümcül karbondioksit 4 insanın ve gölün etrafındaki ağaçların ölümüne sebep olmuş. Bu yüzden herhangi bir kazayı engellemek için gölün etrafı uyarı levhalarıyla dolu.
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