Ancak çiçeklerin ve diğer farklı bitkilerin solması, hayat sürelerinin kısa olması, canlılıkları ve parlaklarıyla ilgili sorunlar, bu dinlendirici ve keyifli uğraşın önde gelen sorunları olarak dikkat çekiyor.

Evde daha fazla bitki yetiştiriliyor

Bitki besleme ürünleri sunan Bacteco’nun Tarım Danışmanı Harun Karakuş, pandeminin yalnız çiçek değil, sebze-meyve yetiştiriciliğine ve evde tarıma da ilgiyi artırdığını söylüyor. Karakuş, aynı yönelimin dünyada da olduğunu şöyle ifade ediyor: “Geçtiğimiz yıl İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, pandemi döneminde televizyon seyretmenin ardından evde yapılan ikinci en popüler aktivite, bitki yetiştirmek ve evde tarım yapmak olarak öne çıkıyor. Bitkilerin yemek pişirmenin bile önüne geçtiği görülürken, Amerika ve Kanada’da yürütülen bir başka araştırma, her 2 kişiden birinin (ankete katılanların %51’i) pandemi döneminde evinde en az bir tür meyve ya da sebze yetiştirdiğini gösteriyor. Bu kişilerin %17,4’ü pandemiyle birlikte evde ilk kez sebze ya da meyve yetiştirmeye başladığını söylüyor.”

Evde kendi olanaklarıyla bitki yetiştirmek veya tarım yapmak isteyenlere 5 öneri

Evinde veya işyerinde minik bir bahçe düşleyenlerin yanı sıra, balkonunda organik meyve veya sebze yetiştirmek ya da evde tarım yapmak isteyenlere özel öneriler:

Yetiştirmek istediğiniz bitkiyle ilgili ayrıntılı bilgi edinin

Eğer toprak ve bitki yetiştiriciliğiyle ilgili deneyiminiz yoksa, öncelikle bitkileri ya da yetiştireceğiniz sebze ve meyveleri tanıyın. Çünkü her bitkinin, sebzenin ve meyvenin kendine özgü iklim, toprak ve yetiştiricilik özellikleri var.

Gerekli koşulları yaratın

Yetiştirilecek bitki, meyve ya da sebze için gerekli ortam ve koşulların sağlanması önemlidir. Kökleri ve yaprakları için uygun ışığın sağlanması, mekanın düzenlenmesi, uygun büyüklükte saksı ya da alan kullanımı, güneşi çok sevmeyen bitkiler yetiştirilecekse şemsiye ya da tente kullanılması, toprağın nemli kalmasının sağlanması gibi noktalar, öncelikle dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Doğru toprağı seçin

Yetiştirilmek istediğiniz bitki için toprak verimli, fazla suyun tahliye edilmesi için iyi drene edilmiş ve besin elementleri bakımından zengin olmalıdır. Uygun toprağı, bahçe ürünleri satan mağazalardan kolayca temin edebilirsiniz.

Sabırlı olun

Her yaşta zevkle yapabileceğiniz bu rahatlatıcı hobiye, yetiştirmek istediğiniz bitki, sebze ya da meyvelere zaman ayırın, sabırlı olun. Büyümelerinin her aşamasını gözlemlemek ve ortam koşullarının devamlılığını sağlamak oldukça önemlidir.

Bitkilerin hayat süresini uzatan formüller kullanın

Bakım setleri ve ürünleri, bitki yetiştirirken yaşadığınız sorunlara birkaç günde ve gözle görülür çözümler sunar. Formüllerinde bulunan maddeler ve vitaminler sayesinde, bitkilerin besin ihtiyacının tamamını karşılar. Bitkilerin hayat süresinin uzamasını, yapraklarının daha yeşil ve sağlıklı olmasını, canlılık ve parlaklarının artmasını sağlarken, aynı zamanda zararlı böceklerin de bitkinlerden uzak durmasına yardımcı olur.