Eve dönüşen 23 yıllık okul otobüsü

Robbie ve Priscilla, bir karavan yerine okul otobüsü almayı seçtiler çünkü pandemi nedeniyle önümüzdeki birkaç yılı izole bir şekilde seyahat ederek geçirmeyi planlıyorlardı.
Bu sebeple tekerlekli yeni evlerinin küçük bir ev gibi olmasını tercih ettiler: "Küçük evleri seviyoruz ve içinde yaşayanların minimal hayat tarzlarına hayranlık duyuyoruz, bu yüzden biz de neden bizim evimiz de minik ama tekerlekler üzerinde olmasın diye düşündük. Ev görünümü vermek için gerçek bir ev kapısı bile taktık otobüse" dediler.
Otobüsü seçmek istemelerinin bir diğer sebebini de şöyle açıklıyorlar: Tekerlekli evimizin ihtiyaçlarımıza göre şekillendirmek istedik. Tipik karavanlarda odun sobası, gerçek tuğla duvar, tamamen güneş enerjisi, gerçek ahşap tezgahlar, gerçek fayanslar, gerçek cam duş kapısı bulunmaz. Ayrıca, bir kaza durumunda okul otobüsleri karavandan daha güvenli tasarlanıyor.
Seyahat ederken, yeni yerler keşfederken, yeni yemekler denerken, yeni kültürler keşfederken mutlu oluyoruz. Yeni şeyler deneyimlemek, maceralara atılmak en sevdiğimiz şey.
Seyahat etmek sadece farklı manzaralar görmek demek değil. Seyahat etmek sizi değiştirir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!