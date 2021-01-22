Eve dönüşen 23 yıllık okul otobüsü

Robbie ve Priscilla çiftinin yaptıkları ev, pandemi sürecinin yaratıcılık üzerindeki etkilerine verilebilecek en güzel örneklerden biri olsa gerek. Uzaktan çalışan çift 1998 model okul otobüsünü tekerlekli ve gayet konforlu bir ev haline getirmiş. 2 seyahat tutkunu otobüsün dönüşümüyle ilgili her detayı kendileri tasarlamış ve yapmış. O kadar konforlu ve eksiksiz bir ev tasarlamışlar ki imrenmemek elde değil.