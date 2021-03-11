HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Okul otobüsünü eve çeviren 2 çocuklu aile

2 çocuklu bir aile sürekli seyahat ettikleri tekerlekli küçük evleriyle ilgili deneyimlerini @thedixietribe hesabından takipçilerine aktarıyorlar. Her yere gidebilecek bir eve sahip olmakla gelen özgürlüğe aşık olduklarını anlatıyorlar.
Necmiye Uçansoy

Rachel, Sam, 5 yaşındaki Ellis and 2 aylık bebekleri Bodhi hep beraber, okul otobüsünden dönüştürülen tekerlekli evlerinde yaşıyorlar. Bu onların ikinci tekerlekli evleri. Tek çocukları varken küçük sarı minibüsleriyle 5 ay boyunca Avrupa'yı dolaşan Sam ve Rachel son anda ev almaktan vazgeçip karavanda yaşamak istediklerine karar vermiş ve ardından büyük bir okul otobüsü alıp otobüsü 6 ay içinde güzel bir eve dönüştürmüşler.

  • Böylece her günlerini çocuklarıyla geçirebiliyorlar. Böylece günlerini nasıl geçireceklerini seçmekte özgür olabiliyorlar. Nasıl yaşadıklarını seçmekte özgürler.

  • Rachel, Sam, 5 yaşındaki Ellis and 2 aylık bebekleri Bodhi hep beraber, okul otobüsünden dönüştürülen tekerlekli evlerinde beraber yaşıyorlar. Bu onların ikinci tekerlekli evleri. 

  •  Tek çocukları varken küçük sarı minibüsleriyle 5 ay boyunca Avrupa'yı dolaşan Sam ve Rachel son anda ev almaktan vazgeçip karavanda yaşamak istediklerine karar vermiş ve ardından büyük bir okul otobüsü alıp otobüsü 6 ay içinde güzel bir eve dönüştürmüşler.

  • Şimdi geriye dönüp baktıklarında kendileriyle gurur duyduklarını söylüyorlar. Artık istedikleri her şeyi yapabileceklerine dair inançları tam. Aldıkları karar için her gün şükrettiklerini, her şeyin harika gittiğini, ve bu yaşamın her şeye değer olduğunu söylüyorlar. 

  • Hayal ettiğimiz her şeyi hayata geçirdik ve çok mutluyuz diyorlar.

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