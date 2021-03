Şimdi geriye dönüp baktıklarında kendileriyle gurur duyduklarını söylüyorlar. Artık istedikleri her şeyi yapabileceklerine dair inançları tam. Aldıkları karar için her gün şükrettiklerini, her şeyin harika gittiğini, ve bu yaşamın her şeye değer olduğunu söylüyorlar.