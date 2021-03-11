Rachel, Sam, 5 yaşındaki Ellis and 2 aylık bebekleri Bodhi hep beraber, okul otobüsünden dönüştürülen tekerlekli evlerinde yaşıyorlar. Bu onların ikinci tekerlekli evleri. Tek çocukları varken küçük sarı minibüsleriyle 5 ay boyunca Avrupa'yı dolaşan Sam ve Rachel son anda ev almaktan vazgeçip karavanda yaşamak istediklerine karar vermiş ve ardından büyük bir okul otobüsü alıp otobüsü 6 ay içinde güzel bir eve dönüştürmüşler.
Böylece her günlerini çocuklarıyla geçirebiliyorlar. Böylece günlerini nasıl geçireceklerini seçmekte özgür olabiliyorlar. Nasıl yaşadıklarını seçmekte özgürler.
Rachel, Sam, 5 yaşındaki Ellis and 2 aylık bebekleri Bodhi hep beraber, okul otobüsünden dönüştürülen tekerlekli evlerinde beraber yaşıyorlar. Bu onların ikinci tekerlekli evleri.
Tek çocukları varken küçük sarı minibüsleriyle 5 ay boyunca Avrupa'yı dolaşan Sam ve Rachel son anda ev almaktan vazgeçip karavanda yaşamak istediklerine karar vermiş ve ardından büyük bir okul otobüsü alıp otobüsü 6 ay içinde güzel bir eve dönüştürmüşler.
Şimdi geriye dönüp baktıklarında kendileriyle gurur duyduklarını söylüyorlar. Artık istedikleri her şeyi yapabileceklerine dair inançları tam. Aldıkları karar için her gün şükrettiklerini, her şeyin harika gittiğini, ve bu yaşamın her şeye değer olduğunu söylüyorlar.
Hayal ettiğimiz her şeyi hayata geçirdik ve çok mutluyuz diyorlar.
Kelimenin tam anlamıyla kendi elleriyle kendi evlerini yaparak en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiler. Kendi işlerini kurdular ve ardından kendi gezen evlerini yaptılar. Gerçekten özgürleştiler.
"Basit yaşamak insana çok şey öğretir. Eşya azaltmak, hafiflemek ve küçük bir alanda yaşamaya çalışmak gibi. Yavaşlayıp daha basit bir yaşama biçimini kucakladığınızda, daha önce değersiz bulduğunuz şeylere kıymet verip onlara yeniden bağlanırsınız."
Karavan hayatınıza ilk nasıl girdi?
Seyahati seviyoruz. Daha fazla seyahat edip daha çok yer görmeyi istiyoruz. İş bulup çalışmak için Kanada'ya taşınmak istemiştik.
Buna çok da yaklaşmıştık. Ama sonra orada yapacağımız şeyin aile kurmak ve çalışmak (tam da burada şu an yapabildiğimiz gibi) ve ailemizle kaliteli zaman geçirememek olarak görmeye başladık.
Ev alacaktık. Ancak evin sahibi son anda evi satmaktan vazgeçti.
Biz de aynı şekilde büyük bir ipoteğe bağlanmak istemediğimizi fark ettik. Karavan yaşamı bize aradığımız şeyi gerçekten verecekti: Minimal yaşam ve tam zamanlı seyahat.
Biz de bunun için önce gidip bir minibüs satın aldık. 9 ay üzerinde çalıştık ve küçük bir tekerlekli evimiz oldu. Onunla 5 ay boyunca Avrupa'yı gezdik.
Çocuklarla tam zamanlı karavan hayatı nasıl?
Ebeveynlik genel olarak zor bir iş. Nerede olursan ol ve ne yaparsan yap zor bir iş. Zor günler de olacak güzel günler de olacak. Tam zamanlı seyahat ederken küçük bir minibüste ebeveynlik yapmak da bir evde ebeveynlik yapmaktan farklı değil.
Ancak çocuğunuzla uyanabildiğiniz, yataktan kalkabildiğiniz, sahilde, bir ormanın derinliklerinde gezerken, bir dağın yamacında otlayan koyunları ve çobanı izlerken ya da Kuzey ışıklarını seyrederek uykuya dalarken, çünkü çatıdaki havalandırmadan dışarısı görünüyor, bunu istediğimi biliyorum.
Ellis'in bu kadar küçük yaşta gördükleri, dünyadaki güzellikleri ilk elden deneyimleyerek sahip olduğu bilgi zenginliği her şeye değer. Çocuk yetiştirirken alternatif bir yaşam tarzı peşinde koşmaktan gurur duyuyoruz.
Bizi hedeflerimize ulaşmaya iten şeyler gerçekten çok basit; asgari ve sürdürülebilir yaşam, her yere her zaman gitme özgürlüğü ve aile olarak birlikte kaliteli zaman.
Hayat, yapmak istediğimiz şeyi yapmamak ya da ertelemek için çok kısa! Ve bu yaşam tarzını başarmaya çabalamanın çocuklarımız üzerinde olumlu bir etkisi olacağından eminiz. Böylece onları gerçekten mutlu eden şeyi başarmaya çabalayarak yaşadığımızı görecekler ve burada büyüyecekler.
Minibüsten sonra okul otobüsü satın aldınız?
Minibüste yaşarken okul otobüsünün dönüşümüyle 6 ay uğraştık. Otobüse geçtikten 2 hafta sonra bebek doğdu. En çok yatak odamızın düzenini tartıştık. Yeni evde Ellis için ranza olacaktı ama sonra yatak altına ufak bir yatak daha yapabileceğimize dair bir arkadaşımız akıl verdi. Bu da otobüsün genişliğine dokunmamak anlamına geliyordu. Bu da bize çekmeceler ve gardroplar için çok daha fazla yer ve saklama alanı verdi. Ellis kesinlikle yeni ayı inini çok seviyor. Ona özel bir oda vermişiz gibi hissediyor ve bu duygu önemliydi.
Tasarımı yaparken, çocukların oynamak, dans etmek veya resim çizmek ve diğer el sanatlarıyla uğraşabilmeleri için uygun bir zemin alanı bırakmamız gerektiğini biliyorduk. Biz de bir tarafta L şeklindeki kanepe tasarlayalım dedik, diğer taraf tamamen boş kalacaktı.
Kanepe mükemmel depolama alanı işlevi gördü. Aynı zamanda misafirler için yatak olarak da açılıyor. Ayrıca hamak veya salıncak asmak için iki tavan kancası da yaptık. Hamağa giren çıkmak istemiyor. Yeni doğmuş bir bebekle yeni hayatımıza yeniden alışmaya çalışıyoruz. Bebek nedeniyle bir süre hareket etmeyeceğiz.
Tekrar yola çıktığınızda nasıl para kazanmayı planlıyorsunuz?
Bir yandan para kazanırken diğer yandan tam zamanlı seyahat edebilmek her zaman ilk hedefimiz olmuştu. Rachel'ın şu anda kendi çevrimiçi işi var ve başkalarına rehberlik ediyor. Pandemid de daha fazla insan çevrimiçi çalışmanın ve dünyanın her yerinden para kazanmanın kıymetini anlıyor. Kendi işinize sahip olmak cesaret, disiplin ve sıkı çalışma gerektirir, ancak bu istediğiniz zaman herhangi bir yere seyahat edebilme özgürlüğü verir.
Tam zamanlı karavan hayatının zor yanları neler?
Eski minibüsteyken yağmurlu günlerde minibüsle sınırlı kalmak ve yeni yürümeye başlayan bir çocuğu minimal bir alanda eğlendirmeye çalışmak oldukça zordu. Ayrıca, jenaratör olmadan yalnızca güneş enerjisine bağlı olarak yaşamak için de bir hayli mücadele verdik.
Pratik olarak yapılması gereken işler biraz sıkıntılı idi. Benzinciden su doldurmak, dışarıda duş almak veya lavaboda çamaşır yıkamak gibi. Ve gece 2'de polis tarafından park yerinden kovulma riskiniz de oluyordu. Ancak bizim için minibüsün pozitif yanları yaşadığımız olumsuzların yanında hiçbir şeydi. Okul otobüsünde bu ufak tefek sorunlarımıza çare bulduk.
Karavan hayatını düşünen birine herhangi bir tavsiye verebilseydiniz, bu ne olurdu?
Karavanda yaşamak inanılmaz özgür bir yoldur. Ne istediğinizi bilmek en önemli konu. Böyle bir yaşama geçecekseniz teknik olarak neye ihtiyacınız olduğunu, mesela güç çıkışı, su kullanımı, yerleşim ve alan, aletler ve armatürler gibi konuları bilmek önemli ve bu konu çok araştırma yapmanız gerekiyor. Tabii ki, içinde yaşamadan önce bunu yapmak zor.
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