Minibüsten sonra okul otobüsü satın aldınız?

Minibüste yaşarken okul otobüsünün dönüşümüyle 6 ay uğraştık. Otobüse geçtikten 2 hafta sonra bebek doğdu. En çok yatak odamızın düzenini tartıştık. Yeni evde Ellis için ranza olacaktı ama sonra yatak altına ufak bir yatak daha yapabileceğimize dair bir arkadaşımız akıl verdi. Bu da otobüsün genişliğine dokunmamak anlamına geliyordu. Bu da bize çekmeceler ve gardroplar için çok daha fazla yer ve saklama alanı verdi. Ellis kesinlikle yeni ayı inini çok seviyor. Ona özel bir oda vermişiz gibi hissediyor ve bu duygu önemliydi.